Евро доходил до двухнедельного максимума на немецком IFO и греческих надеждах

В пятницу евро достигал максимума за последние две недели против слабого доллара: В 11.00 мск EURUSD была на уровне 1,0884. Сейчас, в 13.23 мск, единая валюта откатывается, но по-прежнему остается на максимуме последних 16 дней: 1,0821.

Рост евро был поддержан ростом ключевого немецкого индекса настроений инвесторов IFO (108,6 в апреле против 107,9 в марте) и новыми надеждами еврозоны на то, что Греция добьется хоть какого-то прогресса в обеспечении себе финансирования.

Началась поддержка евро со вчерашних высказываний Ангелы Меркель о том, что должно быть сделано всё, чтобы уберечь Грецию от дефолта. Тем не менее, мало кто ждет крупного прорыва на сегодняшнем заседании Еврогруппы в Рине. Министр финансов Австрии, Ханс Йорг Шеллинг, в пятницу сказал, что был достигнут незначительный прогресс в переговорах еще до начала заседания. Выход Греции из еврозоны австрийский министр исключил.



Юджиро Гото, валютный стратег-аналитик Nomura, говорит: «Инвесторы сокращают количество коротких позиций, и это помогает евро подняться. Но в среднесрочной перспективе мы считаем, что спад деловой активности в еврозоне не даст единой валюте укрепиться против доллара. Мы по-прежнему ожидаем подъема ставок ФРС в сентябре».

Доллар немного ослаб практически против всех основных валют. Этому поспособствовали слабая статистика с американского рынка жилья и рост нефтяных котировок. Снижение продаж новых домов в марте составило 11,4%, и это худший результат с июля 2013 года. По словам трейдеров, этого вполне достаточно, чтобы дать быкам свежий повод сократить свои позиции по доллару.

USDJPY к 13.35 мск снизилась до 119,50, GBPUSD выросла до 1,5123.

«Несмотря на слабую статистику, мы считаем, что рынок будет оставаться сосредоточенным на рисках ястребиной риторики ФРС на следующей неделе», — говорят в своей записке для клиентов аналитики BNP Paribas. Речь идет о совещании FOMC по монетарной политике 28 апреля, на котором ожидаются ожесточенные споры о том, когда начать подъем ставки ФРС.