Азиатский «пэчворк»: торги закрылись разнонаправленно

Торги во вторник на азиатских рынках испытывали сильное влияние внутренних, местных событий.

Так, до недельного минимума ушел вниз Nikkei: он «сбросил» 0,4%. Причина — в том, что государственные пенсионные фонды прекратили закупки, на Нью-Йоркской фондовой бирже начался спад, а инвесторы выжидают, когда же крупнейшие корпорации опубликуют свои квартальные отчеты.

Корейский KOSPI прибавил 0,1%, но во время сессии он продемонстрировал откат до июльского минимума. Причина таких колебаний — в публикации предварительного отчета Samsung Electronics, из которого становится понятно, что корейский гигант снизил операционную прибыль на 24,5%. Впрочем, к концу дня акции Samsung выросли на 0,23%, а итоговое положение дел на рынке из-за снижения не изменилось: прогнозы прибылей снижаются, и рынок к ним готов.

Индекс Hang Seng остался прежним, а индекс китайских компаний на гонконгской бирже вырос на 0,2%. На 2,9% до пятимесячного максимума подорожали акции Lenovo Group, потому что правительством была одобрена сделка между китайской корпорацией и IBM по приобретению производства серверов (2,3 млрд долларов).

Shanghai Composite прибавил 0,2%: на шанхайский индекс повлиял рост в секторе электроэнергетики и автомобилестроения.