Вчера фондовая Европа, кроме Британии, завершила торги в «красной» зоне

Торги в четверг европейские индексы закончили в миноре. Stoxx Europe 600 потерял 0,4%, CAC 40 упал на 0,62%, DAX ослаб на 1,21%. FTSE 100 вырос на 0,36%.

Рост деловой активности, согласно вышедшей вчера статистике, сильно замедлился, и это оказало свое влияние на фондовую Европу. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне упал до 53,5 пунктов, хотя экспертное сообщество прогнозировало рост до 54,4. Это напомнило рынку о том, что от начала количественного смягчения до реального роста экономики должно пройти определенное время.



Сильнее всех снизился технологический сектор Stoxx 600. Этому «помогло» сильное падение Ericsson AB, которая подешевела на целых 10% из-за слабой квартальной отчетности: ни выручка, ни прибыль не смогли оправдать ожиданий экспертов.

Прогноз годовой прибыли подвел и немецкого промышленного строителя Bilfinger SE, который снизил свои котировки на 18%.

А вот Michelin&Sie предоставила сильную квартальную отчетность, и ее акции подорожали на 6,5%. Logitech закончила финансовый год лучше, чем предполагали и эксперты внутри компании, и аналитики рынка, после чего закономерно прибавила 5,4% на фондовых торгах.



