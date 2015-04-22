Евро и фунт растут, доллар немного ослаб

В среду пошел вверх евро: инвесторы ждут пятничного заседания Еврогруппы. Основной фактор, который влияет сегодня на единую валюту — ситуация в Греции. Вчера руководитель Еврогруппы уверил рынки в том, что прогресс, хоть и медленно, но приближается. Поэтому сейчас, на 11.43 мск, EURUSD выросла уже на 0,27% и торгуется на уровне 1,0765.

Доллар снизился против иены: USDJPY снизилась на 0,15% до отметки 119,48. Завтра будут представлены данные по торговому балансу Японии, которые находятся «на карандаше» у фундаментальных аналитиков.

Британский фунт тоже вырос против доллара: GBPUSD находится на 1,4996, прибавив уже 0,44%.