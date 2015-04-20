Центробанки собираются утопить рынки в евро и еврооблигациях

Центробанки стремятся держаться подальше от негативных по доходности активов, таких, как быстро обесценивающаяся валюта. Регуляторы разных стран, скорее всего, начнут сокращать валютные резервы и продавать евро — по оценкам аналитиков, на рынок будут выброшены евро примерно на 100 млрд долларов.

Евро снижается в течение примерно последнего года, а доходность государственных облигаций многих стран еврозоны приблизилась к нулю. Это привело к тому, что центробанки, самые консервативные в мире инвесторы, начали пересматривать свое инвестиционное поведение.



Некоторые аналитики прямо связывают медвежьи прогнозы по евро с ожиданиями выброса единой валюты на рынок: резервы центробанков, номинированные в евро, которые сейчас оцениваются примерно в 22% от общего количества резервов, упадут ниже 20% в течение ближайших кварталов.

Большая часть этого понижения будет связана с продолжающимся снижением стоимости евро по отношению к доллару, но и прямые продажи могут оцениваться 12-значными суммами. Значительный переход из одной валюты в другую будет и дальше давить на евро, заставляя его снижаться еще сильнее. По оценкам Glodman Sachs, этот сдвиг составит примерно 104 млрд долларов в год.

«Сброс резервов будет очень сильным», — говорит Стивен Джен, управляющий одним из лондонских хедж-фондов. — «Руководству центробанков не нравятся отрицательные доходности».

По последним данным МВФ, за второе полугодие 2014 года глобальные валютные резервы снизились на 3,1% (383 млрд долларов). Порядка 2/3 от этого снижения обусловлено 11,7%-ным падением евро за тот же период.

Снижение мировых валютных резервов — вообще очень редкое явление. Нынешнее падение — самое крупное с начала мирового финансового кризиса и шестое по величине за последние 50 лет. В последнее время наблюдается стремительный рост экспорта из развивающихся рынков и стран-производителей нефти в развитые страны, в результате чего сформировались огромные потоки долларов, которые перекачивались в валютные резервы. Однако нефть подешевела, евро резко снизил котировки, рост развивающихся рынков замедлился, и многие страны открыли свои резервы, чтобы поддержать свои валюты против доллара.

Обычно у центробанков были трудности в поиске покупателя на свои обесценивающиеся евровые активы. Но сейчас — не совсем обычное время: ЕЦБ начал программу скупки облигаций. «Если вы сидите на этих облигациях, и если приходит крупный институциональный игрок, чтобы их купить — значит, пришло время, чтобы их продать», — говорит Филип Лейн, профессор дублинского Тринити-колледжа. — «Вопрос в том, во что вложиться дальше».