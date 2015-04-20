Евро и доллар идут вниз

Растут опасения по поводу ситуации в Греции: соглашение между страной и ее кредиторами еще не достигнуто, перспективы туманные, продолжают расти опасения на тему выхода страны из единого валютного пространства. В связи с этим снижается курс евро. EURUSD к 13,29 мск снизилась до 1,0748, EURJPY упала до 127,85.

Снизился против корзины валют и доллар: USDJPY торгуется на отметке в 118,93. Это связано с поступлением стабильно слабой макростатистики в США в течение последних недель. Ослабление экономики может заставить ФРС отложить повышение ключевой процентной ставки.



