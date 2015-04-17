Дайджест 13-17 апреля: Нефтяная игла Саудовской Аравии; Охота Еврокомиссии на Google и взлет акций "Яндекса"

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Игра Саудовской Аравии: почему она держит мир на нефтяной игле
- MQL5 Blogs: Саудовская Аравия пытается продлить срок действия нефтяной иглы для мира
- Lenta.RU: ИноМнение: Тактический ход. Саудовская Аравия заявила о прекращении игры на понижение нефтяных цен
- Интерфакс-Запад: Саудовская Аравия конкурирует с коллегами по ОПЕК за долю на мировом рынке нефти – WSJ
- Коммерсант: Баррель ищет единицу изменения. Спрос и предложение борются за цену нефти
- РИА Новости: Цены на нефть. Апрель 2015
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Самое важное из "Прямой линии" с Президентом; Почему кризис продолжится несмотря на укрепление рубля; Прогноз от МВФ
- Интерфакс: "Прямая линия" Путина: главное
- РИА Новости: Источник: США и ЕС выразили в ВТО обеспокоенность импортозамещением РФ
- Новая Газета: Кризис продолжится. Укрепление рубля не вылечит российскую экономику
- BBC Русская служба: МВФ: повысилась угроза нестабильности на мировых рынках
- РБК: Путин не смог остановить споры о накопительной пенсии в правительстве
- РБК: Правдивая ложь: как чиновники обещали сохранить потраченные пенсии
- Коммерсант: Пенсионный возраст сдвинут с места. Владимир Путин признал возможность дискуссии о необходимости его повышения
- Новая Газета: Стрельба в молоко. Между Россией и Казахстаном началась «торговая война»
- Euronews: Business Line: цена войны для “осколков империи”
Новости валютного рынка: Обзор
- MQL5 Blogs: Доллар сдает позиции по итогам недели
- Коммерсант: Рубль проявил независимость. Он не отреагировал ни на нефть, ни на президента
- Интерфакс: Путин назвал неизбежной коррекцию рубля
- РБК: Набиуллина заявила о достижении рублем равновесного значения
- Deutsche Welle: Немецкий эксперт: Рублю нужна стабилизация
- FXEmpire: Прогноз по EUR/USD на 17 апреля 2015 года, технический анализ
- FXStreet: SEB: у GBP/USD есть все шансы развить бычью коррекцию - eFXnews
- FXStreet: USD/JPY Ежедневный Фундаментальный Анализ на 17 Апреля, 2015
Новости сырьевого рынка: Обзор
- Reuters: Цены на нефть снижаются за счет роста добычи ОПЕК
- FXEmpire: Прогноз по нефти на 17 апреля 2015 года, технический анализ
- РБК: Страны ОПЕК показали самый сильный прирост добычи с февраля 2003 года
- FXStreet: Золото немного подросло
- FXEmpire: Прогноз цен на золото на 17 апреля 2015, технический анализ
- FXEmpire: Фундаментальный анализ цен на драгоценные металлы на 17 апреля 2015 года
- MQL5 Blogs: Сегодня на неформальной встрече центробанки обсудят перспективы золота
Новости компаний: Охота Еврокомиссии на Google и подорожание акций "Яндекса"; Отзыв лицензий у двух банков; Почему снижение количества банков в России - позитивная тенденция
- РБК: Центробанк отозвал лицензии у двух банков
- MQL5 Blogs: Bloomberg: банков в России станет меньше, и это хорошо!
- MQL5 Blogs: Россия выбрала своего представителя в совет директоров SWIFT
- РИА Новости: ГСС обсуждают варианты сотрудничества по SSJ-100 с Индией и Китаем
- Новая Газета: Союз бюрократий. В случае с охотой на Google Европа подражает России и Китаю
- Deutsche Welle: Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне спора Еврокомиссии с Google
- BBC Русская служба: "Пятый этаж": кто выиграет от политики "Газпрома"?
- Euronews: Alcatel-Lucent растворится в Nokia
- Deutsche Welle: Минпромторг прогнозирует сокращения авторынка России на 24%
- BBC Русская служба: Эксперты: немецкие автомобили - наименее надежные
В мире: Нападение на главу ЕЦБ; Снижение рейтинга Греции; Новый банк развития в Азии
- MQL5 Blogs: Самое важное с пресс-конференции ЕЦБ: нападение на Марио Драги
- Коммерсант: Греции сказали CCC+. S&P снизило кредитный рейтинг страны
- Euronews: Объявит ли Греция дефолт?
- Euronews: Кризис миграции: провал политики ЕС
- Deutsche Welle: Эксперт: В Европе начинается подъем экономики
- Deutsche Welle: Новый банк развития в Азии: больше ответственности, но и больше влияния
- Reuters: Россия считает АБИИ дополнением банка БРИК, а не конкурентом
- РБК: Япония обошла Китай в рейтинге крупнейших держателей внешнего долга США
- РИА Новости: Казахстан потратит $20 млрд, чтобы стать звеном нового Шелкового пути