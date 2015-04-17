Дайджест 13-17 апреля: Нефтяная игла Саудовской Аравии; Охота Еврокомиссии на Google и взлет акций "Яндекса"
Аналитика и прогнозы

Дайджест 13-17 апреля: Нефтяная игла Саудовской Аравии; Охота Еврокомиссии на Google и взлет акций "Яндекса"

17 апреля 2015, 11:28
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Игра Саудовской Аравии: почему она держит мир на нефтяной игле

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Самое важное из "Прямой линии" с Президентом; Почему кризис продолжится несмотря на укрепление рубля; Прогноз от МВФ

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Обзор

Новости компаний: Охота Еврокомиссии на Google и подорожание акций "Яндекса"; Отзыв лицензий у двух банков; Почему снижение количества банков в России - позитивная тенденция

В мире: Нападение на главу ЕЦБ; Снижение рейтинга Греции; Новый банк развития в Азии

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