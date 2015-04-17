Дайджест 13-17 апреля: Нефтяная игла Саудовской Аравии; Охота Еврокомиссии на Google и взлет акций "Яндекса"

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Новость недели: Игра Саудовской Аравии: почему она держит мир на нефтяной игле



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Самое важное из "Прямой линии" с Президентом; Почему кризис продолжится несмотря на укрепление рубля; Прогноз от МВФ



Новости валютного рынка: Обзор



Новости сырьевого рынка: Обзор



Новости компаний: Охота Еврокомиссии на Google и подорожание акций "Яндекса"; Отзыв лицензий у двух банков; Почему снижение количества банков в России - позитивная тенденция



В мире: Нападение на главу ЕЦБ; Снижение рейтинга Греции; Новый банк развития в Азии

