Самое важное с пресс-конференции ЕЦБ: нападение на Марио Драги

Европа не зря так долго ждала пресс-конференции Марио Драги: это событие принесло рынкам не только информацию из Управляющего Совета европейского регулятора, но и динамичное зрелище. Во время приветственного слова прямо на стол к господину Драги запрыгнула девушка и обсыпала заслуженного экономиста конфетти. Инцидент закончился довольно быстро — даму сняли со стола и увели, а президент ЕЦБ продолжил свое выступление. Позже стало известно, что женщина совершила свой поступок «в знак протеста против диктатуры ЕЦБ в еврозоне». По предварительной информации, она принадлежит к скандально известному движению Femen. Правда, раздеться девушка не успела, поскольку была вовремя иммобилизована службой охраны.







Пожалуй, нападение было самым интересным моментом конференции. В своем выступлении господин Драги рассказал, что программа QE будет реализовываться до тех пор, пока в еврозоне не начнется устойчивое усиление инфляции. Ключевая процентная ставка регулятора останется на прежнем уровне в 0,5%. ЕЦБ планирует и в дальнейшем ежемесячно выкупать активов на сумму до 60 миллиардов евро, программа количественного смягчения продолжится как минимум до сентября 2016 года. Позитивные моменты отмечаются уже сейчас, но Драги предполагает развернуть стимулы в полной мере.

По поводу греческих банков президент ЕЦБ отметил, что их экстренное кредитование будет продолжено «если это будет необходимо».



