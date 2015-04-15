Самое важное с пресс-конференции ЕЦБ: нападение на Марио Драги

Европа
не зря так долго ждала пресс-конференции
Марио Драги: это событие принесло рынкам
не только информацию из Управляющего
Совета европейского регулятора, но и
динамичное зрелище. Во время приветственного
слова прямо на стол к господину Драги
запрыгнула девушка и обсыпала заслуженного экономиста конфетти. Инцидент закончился
довольно быстро — даму сняли со стола
и увели, а президент ЕЦБ продолжил свое
выступление. Позже стало известно, что
женщина совершила свой поступок «в знак
протеста против диктатуры ЕЦБ в еврозоне». По предварительной информации, она принадлежит к скандально известному движению Femen. Правда, раздеться девушка не успела, поскольку была вовремя иммобилизована службой охраны.
Пожалуй, нападение было самым интересным моментом конференции. В своем выступлении господин Драги рассказал, что программа QE будет реализовываться до тех пор, пока в еврозоне не начнется устойчивое усиление инфляции. Ключевая процентная ставка регулятора останется на прежнем уровне в 0,5%. ЕЦБ планирует и в дальнейшем ежемесячно выкупать активов на сумму до 60 миллиардов евро, программа количественного смягчения продолжится как минимум до сентября 2016 года. Позитивные моменты отмечаются уже сейчас, но Драги предполагает развернуть стимулы в полной мере.
По поводу греческих банков президент ЕЦБ отметил, что их экстренное кредитование будет продолжено «если это будет необходимо».