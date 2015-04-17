Сегодня на неформальной встрече центробанки обсудят перспективы золота

Как сообщает портал Goldenfront, после того, как МВФ всерьез задумался о золотом обеспечении части своих активов, новость о неформальном совещании представителей крупнейших центробанков не должна пройти мимо участников рынка. Благодаря аналитику и консультанту Золотого антитрестовского комитета (GATA) Роджеру Мэнли мы как раз и узнали про эту почти секретную встречу.

В пятницу, 17 апреля, должен состояться деловой завтрак на тему «Золото, юань и мультивалютная резервная система» в Вашингтоне для «избранной группы представителей центробанков и других официальных институтов». Судя по открытой информации в интернете, спонсорами встречи являются Официальный денежный и финансовый форум и Всемирный совет по золоту. Дискуссия пройдет во время встречи Международного валютного фонда со Всемирным банком.

Обсуждения будут вестись по «чатемским правилам», то есть информацию беседы можно будет использовать, но ее источник называть нельзя. Скорее всего, журналистов на этой встрече тоже не будет, а потому ждать какой-то конкретной информации или заявлений нет смысла. С другой стороны, стоит задуматься, для чего представителям центральных банков понадобилось вести секретные дискуссии о золоте, юане и мультивалютной резервной системе...

К слову, сегодня утром золото дорожает. Так, к 11:28 мск фьючерсы на золото с поставкой в июне подросли в цене на 0,50% - до отметки $1204 за тройскую унцию.