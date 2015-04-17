Доллар сдает позиции по итогам недели

Курс доллара по отношению к мультивалютной корзине, скорее всего, закончит неделю максимальным снижением за этот месяц: индекс доллара потерял 1,8% с начала недели. Этому способствует крайне слабая американская статистика, которая дает основания задуматься о том, что ФРС отложит повышение процентных ставок из-за признаков слабости экономики США. В пятницу на момент 10.01 мск EURUSD торгуется на отметке в 1,0747; GBPUSD добралась до 1,4941, USDJPY упала до 118,98.

Снижение доллара укрепилось вчерашним выступлением председателя Резервного банка Атланты, Денниса Локхарта, который заявил о своих сомнениях по поводу необходимости роста ставок в июне.