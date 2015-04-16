Bloomberg: банков в России станет меньше, и это хорошо!

Сотни российских банков — на грани исчезновения: экономический кризис и «зачистки» со стороны Центробанка принуждают их либо объединяться с коллегами, либо закрываться.

Лес рубят — щепки летят

Как известно, ВВП России сократится в этом году на 4,5% (по оценкам прогнозистов Bloomberg). Экономика страны пострадала от санкций и от снижения цены на нефть. В результате этого в российских банках утроилась доля кредитов, относящихся к сомнительным, и это касается как компаний, так и частных лиц. Ключевая процентная ставка ЦБ РФ сейчас составляет 14% (сравните с американской или европейской ставками, которые близки к нулю). В итоге замедлились темпы выдачи новых кредитов. Это оказывает давление более чем на 820 российских кредиторов, а руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вот уже полгода как рекордными темпами решительно закрывает недокапитализированные и сомнительно управляемые банки.

«В России слишком много лицензированных банков», — говорит Кристофер Уифер, старший партнер московской консалтинговой фирмы Macro Advisory. — «Сокращение их числа до 200 — 300 будет очень позитивным шагом для экономики страны». Ликвидация слабых кредиторов, по словам Уифера, поможет экономике за счет улучшения кредитной практики, снижения коррупции и роста прозрачности деятельности. С другой стороны, это еще сильнее укрепит господствующие позиции крупнейших государственных банковских объединений: ОАО Сбербанк и группы ВТБ, поскольку клиенты с «тонущих кораблей» в поисках гарантий безопасности вкладов будут мигрировать по большей части именно туда. Между тем, и другие кредиторы заявляют о своей готовности к слиянию с конкурентами. Это может спровоцировать волну сделок слияния-поглощения.

Консолидация в лицах

Руководитель АО «Альфа-Банк» Михаил Фридман уже заявил о своей заинтересованности в присоединении банкротящихся банков-конкурентов.

Владислав Хохлов, заместитель гендиректора Промсвязьбанка (11-е место в списке крупнейших российских банков по величине активов), заявил, что ближайшие 18 месяцев ознаменуются множеством аналогичных сделок. «Наш банк хочет и будет принимать участие в сделках M&A”. Банк собирается «резко увеличить» свою долю в секторе кредитования мелого и среднего бизнеса, как заявил Хохлов в недавнем интервью.

ОАО «Московский Кредитный Банк» (МКБ, 15-е место в списке российских кредиторов), который в прошлом году из-за конфликта в Украине отложил проведение IPO, тоже может помочь банкам, испытывающим критические проблемы. «Мы сейчас работаем выше рынка, с точки зрения баланса», — сказал Роман Авдеев, который контролирует МКБ. — «Кто же еще, если не мы, может использовать кризис как великую возможность?».

Игорь Вайн, исполнительный директор инвестиционного банка Renaiisance Capital, говорит: «Консолидация абсолютно обязательна. Многие из существующих банков неэффективны, не могут обеспечить качественное обслуживание и не обеспечивают своим клиентам благоразумного кредитования». Он предсказал, что количество банков в России сократится до 100.

По словам Дмитрия Дудкина, одного из руководителей корпорации «УралСиб», волна поглощений до сих пор не началась из-за отсутствия свежих капиталов в России. Многие компании не могут найти покупателей для привлечения средств через ценные бумаги.

Российское Агентство по страхованию вкладов поспособствовало нескольким сделкам, чтобы спасти проблемных кредиторов. К примеру, под надзор Агентства в декабре попали ОАО Национальный Банк Траст и Банк Открытие.

Российский олигарх Михаил Прохоров, основной акционер Renaissance Capital, спас Таврический банк в Санкт-Петербурге.

Бочка меда

В то время, пока банки изучают возможные комбинации своего спасения, Набиуллина отозвала уже около 100 лицензий с начала 2014 года. В течение последних полутора месяцев ЦБ РФ лишил лицензий 8 банков с рискованными кредитами на фоне подозрений, что в некоторых случаях они занимались отмыванием денег и финансированием террористических организаци.

ЗАО Банк Связной, 96-й в списке крупнейших кредиторов страны, вчера обнародовал новость о том, что ЦБ на ближайшие полгода запретил ему принимать депозиты физлиц или выпускать новые карты.

Международное рейтинговое агентство Moody's вчера опубликовало новый прогноз: количество «плохих» кредитов в российских банках «прыгнет» вверх до 15% к концу 2015 года (в январе их насчитывалось порядка 9,5%).

Волна консолидаций, поощряемых главными банками страны, — «то, что случается всегда в периоды экономических спадов», по словам Дэвида Грина, бывшего чиновника Банка Англии. В начале 90-х в Великобритании на треть сократилось число банков из-за повышения требований к их капиталу.

Том Эдшед, директор Adshead Consulting (Москва), говорит: «Сегодня ситуация для российских банков хуже, чем в 2009 году. Тогда Россия тоже была зависима от иностранного финансирования, и ее доступ к нему тоже был отрезан, но все знали, что это ненадолго. На этот раз таких иллюзий не испытывает никто».

Ложка меда и рыцарствующий Сбербанк

От кризиса 2008 года больше всего выиграли Сбербанк и ВТБ, которые вобрали некоторых частных кредиторов и получили клиентов закрывшихся филиалов иностранных банков. В 1998 году большинство крупнейших потребительских кредиторов в России были фактически уничтожены резкой девальвацией рубля, дефолтом по внутреннему долгу и мораторием на выплаты иностранным кредиторам. Сегодня валютные резервы России оцениваются в 300 млрд долларов, так что повторения ситуации 1998 года можно не ждать.

Сбербанк собрал на сегодняшний день около 45% вкладов страны — и он не планирует приобретать другие банки во время кризиса, по словам главного финдиректора, Александра Морозова. «Сбербанк готов пожертвовать свою долю на рынке, чтобы сохранить качество активов», заявил он аналитикам 26 марта.



Jason Corcoran, Anna Baraulina, специально для Bloomberg. Пересказ - Odillia

