Россия выбрала своего представителя в совет директоров SWIFT

Сегодня на общем собрании членов ассоциации «РосСВИФТ» было решено, что председатель правления Национального расчетного депозитария Эдди Астанин станет кандидатом от России в состав совета директоров SWIFT.

В этот совет входят 25 человек, которые представляют страны с наибольшим объемом трафика сообщений SWIFT. Состав может изменяться во время годового общего собрания участников SWIFT, он утверждается на три года. Ближайшее собрание участников, на котором будет утвержден состав совета директоров, состоится 11 июня 2015 года. Представитель от России впервые попадет в этот совет.

«Получение Россией права выдвигать своего представителя в совет директоров SWIFT является закономерным результатом 20-летней деятельности нашей ассоциации. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, российское сообщество получило возможность оказывать непосредственное влияние на стратегию SWIFT», — прокомментировал новость исполнительный директор «РосСВИФТа» Роман Чернов.



«Теперь предстоит пройти процедуру утверждения его кандидатуры советом директоров и участниками общего годового собрания SWIFT», — говорит региональный директор SWIFT по России, СНГ и Монголии Матвей Геринг.

Эдди Астанин сказал, что участие в совете директоров создает новые возможности «для учета интересов российских пользователей в развитии SWIFT и одновременно для продвижения новых услуг и сервисов SWIFT на благо развития российского финансового рынка».