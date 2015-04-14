Основные европейские индексы падают

Европейские фондовые индексы во вторник потеряли свой импульс роста, пойманный пять сессий назад. К 15.43 мск из основных индексов еврозоны в положительной области торгуется только FTSE 100 (+0,25%). DAX снизился на 0,48%, САС 40 потерял 0,64%, Euro Stoxx 50 потерял 1%, периферические индексы тоже в печали (IBEX 35 потерял 1,11%, греческий ATHEX Composite подешевел на 1,48%).

Среди героев сегодняшнего дня — французская телекоммуникационная компания Alcatel Lucent SA, которая прыгнула вверх уже на 13,95%: прошел слух, что ведутся переговоры по покупке ее финской Nokia. В свою очередь, Nokia на этих слухах потеряла к середине торгового дня 3,93% капитализации. Потенциальная сделка станет большим событием для мира сетевых коммуникаций: слияние Alcatel и Nokia создаст реальную конкуренцию шведскому Ericsson и китайскому Huawei.