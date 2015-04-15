Прогнозы по курсу рубля на эту неделю от российских аналитиков

Сегодня уже середина рабочей недели и перед открытием торгов у участников российского рынка вновь возникает вопрос — как будет вести себя сегодня рубль? Надо ли уже покупать валюту, либо стоит еще подождать? От чего в первую очередь сейчас зависят курсы валют? Портал Investing.com публикует популярные прогнозы аналитиков, а мы даем их краткую выжимку.

К примеру, аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров уверен, что доллар вряд ли упадет ниже уровня 50 руб., даже несмотря на то, что экспортеры начали продавать валютную выручку для выплаты налогов. Кроме начала налогового периода рублю помогает укрепиться рост цен на нефть. По мнению аналитика, курс рубля по отношению к доллару будет в границах 51,5-53 как раз из-за стабилизации нефтяных котировок и благодаря росту интереса к российским активам со стороны иностранных инвесторов. Сильного роста или падения рубля на этой неделе не будет.

Начальник управления исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов, в свою очередь, отмечает, что рубль сегодня «живет в отрыве от фундаментальных факторов». Например, на него уже не так сильно влияют движения нефтяных цен или динамика доллара на глобальных рынках. В последнее время рубль очень долго держался за счет спроса на рублевые активы (нерезиденты покупали ОФЗ, ожидая снижения ставок ЦБ), но постепенно этот фактор снижается. До конца месяца сила нацвалюты должна сохраниться, потому что компании начнут выплаты налогов в бюджет, что обычно поддерживает курс рубля.

Специалист Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич утверждает, что укрепление рубля должно продолжиться, причем продлится такая тенденция «неопределенное время – от недели до нескольких месяцев». Петроневич добавляет, что курс рубля уже переукреплен при нынешних ценах на нефть. Продолжение роста курса рубля возможно в случае увеличения нефтяных котировок или в случае интенсивного снижения ключевой ставки центробанка РФ.

Александр Купцикевич, аналитик компании FxPro, прогнозирует в ближайшее время курс 51-57 руб. за доллар. По его словам, в настоящее время больше предпосылок для ослабления рубля, чем для укрепления. К примеру, своим повышением ставок аукционов валютного РЕПО центробанк дал неявный знак, что собирается ослабить рост рубля. Регулятор начнет снижать ставку по рублю или повышать по валюте, чтобы увеличить рублевую ликвидность и запустить кредитование. Заметно, что рынки стали играть очень осторожно, покупая рубль.

Тимур Нигматуллин, аналитик ИХ «ФИНАМ», солидарен со многими экспертами и говорит, что до конца этой недели мы будем наблюдать умеренное укрепление рубля. Цель к пятнице - 50-51 руб. за доллар. Пока (как минимум, до ближайшего заседания центробанка РФ в конце апреля) рубль поддерживают высокая ключевая ставка, локальный спад объемов выплат по внешнему долгу и деэскалация конфликта на Украине. Однако, сегодня возможна повышенная волатильность, когда выйдут отчеты по запасам нефти в США, а в четверг-пятницу - во время прямой линии с президентом РФ.