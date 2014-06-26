Власти США не разрешают IBM и Lenovo совершить крупную сделку

IBM и Lenovo Group Ltd. испытывают сложности: сделка по продаже подразделения серверов IBM (архитектуры х86) угрожает сорваться из-за непреклонной позиции американских властей. 2,3 миллиарда долларов практически «зависли в воздухе»: правительство опасается угрозы национальной безопасности США. Дело в том, что серверы IBM указанной архитектуры используются в государственных сетях связи и в крупных центрах обработки данных. Поэтому американский Комитет по иностранным инвестициям выражает опасение, что особо ловкие китайские хакеры, используя эту технику, смогут удаленно проникнуть в базы данных этих компьютеров.

В 2005 году Lenovo уже решала похожую проблему: тогда она покупала бизнес IBM по производству персональных компьютеров. Разрешение было в конце концов получено, но, к примеру, Государственный Департамент США после этого прекратил использовать продукцию на основе технологий компании.

IBM и Lenovo Group Ltd. испытывают сложности: сделка по продаже подразделения серверов IBM (архитектуры х86) угрожает сорваться из-за непреклонной позиции американских властей. 2,3 миллиарда долларов практически «зависли в воздухе»: правительство опасается угрозы национальной безопасности США. Дело в том, что серверы IBM указанной архитектуры используются в государственных сетях связи и в крупных центрах обработки данных. Поэтому американский Комитет по иностранным инвестициям выражает опасение, что особо ловкие китайские хакеры, используя эту технику, смогут удаленно проникнуть в базы данных этих компьютеров.



В 2005 году Lenovo уже решала похожую проблему: тогда она покупала бизнес IBM по производству персональных компьютеров. Разрешение было в конце концов получено, но, к примеру, Государственный Департамент США после этого прекратил использовать продукцию на основе технологий компании.

И продавец, и покупатель доказывают властям, что технология, на базе которой созданы серверы x86, простая, применяется многими компаниями, а большинство серверов IBM и вовсе производятся в Китае. Однако пока позицию руководства страны сдвинуть с мертвой точки не удалось. Впрочем, есть надежда на благоприятный исход событий: представитель Lenovo заявил, что уже к концу текущего года сделка будет закрыта. Правда, это может обернуться и тем, что правительство США прекратит использовать злосчастные серверы IBM. При этом, по данным, предоставленным IBM, доля закупок правительства в общем почти пятимиллиардном потоке продаж серверов крайне невелика.



