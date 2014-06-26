Власти США не разрешают IBM и Lenovo совершить крупную сделку

IBM и Lenovo Group Ltd. испытывают сложности: сделка по продаже подразделения серверов IBM (архитектуры х86) угрожает сорваться из-за непреклонной позиции американских властей. 2,3 миллиарда долларов практически «зависли в воздухе»: правительство опасается угрозы национальной безопасности США. Дело в том, что серверы IBM указанной архитектуры используются в государственных сетях связи и в крупных центрах обработки данных. Поэтому американский Комитет по иностранным инвестициям выражает опасение, что особо ловкие китайские хакеры, используя эту технику, смогут удаленно проникнуть в базы данных этих компьютеров.
В 2005 году Lenovo уже решала похожую проблему: тогда она покупала бизнес IBM по производству персональных компьютеров. Разрешение было в конце концов получено, но, к примеру, Государственный Департамент США после этого прекратил использовать продукцию на основе технологий компании.
IBM и
Lenovo Group Ltd. испытывают
сложности: сделка по продаже подразделения
серверов IBM (архитектуры
х86) угрожает сорваться
из-за непреклонной позиции американских
властей. 2,3 миллиарда долларов практически
«зависли в воздухе»: правительство
опасается угрозы национальной безопасности
США. Дело в том, что серверы IBM
указанной архитектуры
используются в государственных сетях
связи и в крупных центрах обработки
данных. Поэтому американский Комитет
по иностранным инвестициям выражает
опасение, что особо ловкие китайские
хакеры, используя эту технику, смогут
удаленно проникнуть в базы данных этих
компьютеров.
В 2005 году Lenovo уже решала похожую проблему: тогда она покупала бизнес IBM по производству персональных компьютеров. Разрешение было в конце концов получено, но, к примеру, Государственный Департамент США после этого прекратил использовать продукцию на основе технологий компании.
И продавец, и покупатель доказывают властям, что технология, на базе которой созданы серверы x86, простая, применяется многими компаниями, а большинство серверов IBM и вовсе производятся в Китае. Однако пока позицию руководства страны сдвинуть с мертвой точки не удалось. Впрочем, есть надежда на благоприятный исход событий: представитель Lenovo заявил, что уже к концу текущего года сделка будет закрыта. Правда, это может обернуться и тем, что правительство США прекратит использовать злосчастные серверы IBM. При этом, по данным, предоставленным IBM, доля закупок правительства в общем почти пятимиллиардном потоке продаж серверов крайне невелика.