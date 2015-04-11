GBP/USD продолжает падение после вчерашнего прорыва треугольника

• GBP/USD прорвал дневной треугольник

• Следующие цели для продажи - 1.4630 и 1.4550

GBP/USD

. Прорыв этого треугольника продолжает активную импульсную волну 3 , которая началась ранее в этом месяце - когда GBP/USD развернулся вниз от совместной зоны сопротивления лежащей между уровнем сопротивления 1.5000, верхней дневной полосой Боллинджера и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса (1).

GBP/USD,

, которая является частью среднесрочного импульса (3) от прошлого месяца - который, в свою очередь, принадлежит долгосрочному импульсу ③ от февраля.

(этот уровень развернул предыдущий импульс (1)) и

(целевая цена для прекращения активного импульса 3).