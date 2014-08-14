Ключевые события четверга и торговый план

Предлагаем список ключевых событий четверга 14 августа и торговый план по валютным парам.



Ключевые события 14 августа:

NZD: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе (2:30 МСК), розничные продажи (2:45 МСК)

JPY: Объем базовых заказов на продукцию (3:50 МСК)

AUD: Инфляционные ожидания (5:00 МСК)

EUR: Предв. ВВП Франции (9:30 МСК), предв. ВВП Германии (10:00 МСК), количество частных рабочих мест в частном секторе Франции (10:45 МСК), PPI (11:15 МСК), ежемесячный бюллетень ЕЦБ (12:00 МСК), окончательный CPI, предв. ВВП еврозоны (13:00 МСК)

CAD: Индекс цен на новые дома (16:30 МСК)

USD: Обращения за пособиями по безработице, цены на импорт (16:30 МСК)

Торговый план:

Пара EUR/USD чуть опустилась на новостях о сокращении промышленного производства еврозоны, но затем подпрыгнула вверх к уровням выше $1,3400, т.к. американские розничные продажи оказались ниже, чем ожидалось (винить в этом стоит слабые продажи автомобилей и бензина). В то же время, прыжок евро наверх был слишком быстрым. Единая валюта достигла верхнего края своего недавнего торгового диапазона. Завтра в еврозоне выйдет ряд важных экономических показателей, что увеличивает вероятность того, что текущий подъем не продлится долго, поэтому предлагают продажи пары. Сопротивление лежит на $1,3430, $1,3450 и $1,3475. Снизу цель расположена на $1,3340, для нового витка вниз необходимо закрытие ниже $1.3335.

Пара GBP/USD упала к отметке $1,6700 на «голубином» отчете Банка Англии по инфляции. Марк Карни четко дал понять, что планировать повышение ставок еще очень и очень рано: прогнозы по темпу роста заработных плат на текущий год были понижены. Статистика отражает улучшение ситуации на рынке труда, но средний индекс роста заработной платы ушел в негативную территорию. Карни лишил рынки какого бы то ни было желания покупать британскую валюту, так что в ближайшее время GBP/USD, вероятно, продолжит снижение. Фиксация ниже $1.6690 откроет путь к $1,6500 и потенциально к $1,6300. Сопротивление расположено на $1,6810 и $1,6890. В фокус рынка вышел пересмотренный ВВП Великобритании за II кв. (ожидается без изменений на +0,8% кв/кв). Любые негативные сюрпризы усилят давление продавцов на рынок.

Пара USD/JPY в среду торговалась волатильно, но определенного направления так и не приобрела. Данные о падении японского ВВП во втором квартале оказали паре поддержку, но сопротивление 102,50 сыграло свою роль. Слабые розничные продажи в США не оказали паре необходимой поддержки, поэтому на американских торгах цена вернулась к 102,30. Сейчас делать прогнозы по паре достаточно трудно, но движение наверх, очевидно, затруднено уровнями 102,50 и 102,90/103,00. Снизу обратите внимание на уровни 102,00, 102,50 и 103,00.

Пара AUD/USD подлетела вверх: улучшение данных в Австралии и ухудшение показателей в США вызвали естественную реакцию рынка – активизацию быков. Следующее сопротивление лежит на $0,9350. Поддержка располагается на $0,9290 и $0,9260. В краткосрочном периоде перспективы австралийца лучше, чем перспективы евро, и пара EUR/AUD может протестировать 1,4355 и даже опуститься еще ниже.