Индексы США в понедельник выросли

Фондовые индексы США выросли в понедельник на ожидании того, что ФРС вынуждена будет компенсировать озабоченность по поводу удивительно слабого отчета по рабочим местам и отложит повышение ставки. «Во время выходных участники рынка продумали и прочувствовали положительную сторону слабых пятничных отчетов: это может привести к тому, что ставка ФРС вырастет не так быстро", — говорят эксперты.
DJIA
прибавил
0,66%, S&P 500
— на
ту же величину, Nasdaq
вырос
на 0,62%. Один
из наиболее успешных секторов сегодня
— коммунальные услуги. Как правило, в
условиях низких ставок этот сектор
процветает, и сегодня коммунальный
подындекс S&P
прибавил
1,3%. Энергетический сектор закрылся с
прибавлением до 1,8% на внезапном скачке
цены на нефть, но сейчас фьючерсы снова
снижаются: нефть откатилась назад.
Что касается отдельных компаний, то акции амстердамской компании Uniqure, торгующиеся в США, взлетели на 47% после сделки с Bristol-Myers Squibb по разработке средств генной терапии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Tesla Motors Inc прибавила 6,3% после сообщения о росте поставок в первом квартале. Акции Humana Inc выросли на 0,7%.