Индексы США в понедельник выросли

Фондовые индексы США выросли в понедельник на ожидании того, что ФРС вынуждена будет компенсировать озабоченность по поводу удивительно слабого отчета по рабочим местам и отложит повышение ставки. «Во время выходных участники рынка продумали и прочувствовали положительную сторону слабых пятничных отчетов: это может привести к тому, что ставка ФРС вырастет не так быстро", — говорят эксперты.

DJIA прибавил 0,66%, S&P 500 — на ту же величину, Nasdaq вырос на 0,62%. Один из наиболее успешных секторов сегодня — коммунальные услуги. Как правило, в условиях низких ставок этот сектор процветает, и сегодня коммунальный подындекс S&P прибавил 1,3%. Энергетический сектор закрылся с прибавлением до 1,8% на внезапном скачке цены на нефть, но сейчас фьючерсы снова снижаются: нефть откатилась назад.



Что касается отдельных компаний, то акции амстердамской компании Uniqure, торгующиеся в США, взлетели на 47% после сделки с Bristol-Myers Squibb по разработке средств генной терапии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Tesla Motors Inc прибавила 6,3% после сообщения о росте поставок в первом квартале. Акции Humana Inc выросли на 0,7%.