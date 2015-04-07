В Азии — «зеленый» день, Банк Австралии не стал поднимать ставку

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня показали оптимистический настрой. На момент 9.06 мск торги на основных азиатских площадках уже закончились, и мы видим всеобщую зеленую зону в списках котировок. Nikkei 225 прибавил 1,25%; KOSPI вырос на 0,03%; S&P/ASX окреп на 0,38%, Shanghai Composite увеличился на целых 1,86%. Рынки в Гонконге сегодня не работали.

В центре внимания в этом регионе на текущей неделе — центробанки. Инвесторы вернулись с каникул, начался новый месяц, регуляторы начинают рассказывать о своих планах на денежно-кредитную политику в ближайшие несколько недель. Сегодня отчитался Банк Индии, который удержал ставку без изменений. Резервный Банк Австралии тоже внезапно не стал поднимать свою ставку, чем безмерно удивил рынки и дополнительно на 1,4% укрепил австралийский доллар. Завтра свое решение должен огласить Банк Японии.