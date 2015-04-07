Доллар начал возвращать сданные в пятницу позиции

Во вторник в течение азиатской сессии доллар почти оправился от потерь, вызванных удручающей статистикой в пятницу. Евро снова оказался под давлением. Неоднократно перейдя за уровень $1,10 в течение прошлой недели, сейчас он снова упал: на момент 8.23 мск EURUSD торгуется на отметке 1,0936. Против иены доллар тоже подрос: в течение сессии USDJPY доходила до уровня ¥119,66, однако сейчас стоит на отметке 119,54.



Время первого подъема ключевой процентной ставки по-прежнему остается несным, по словам представителей ФРС. Вчера один из них, Уильям Дадли, в своей публичной речи заявил, что сейчас руководство регулятора должно следить за тем, чтобы последние слабые данные по американской экономике не означали бы ее серьезный спада. Тем не менее, отчеты по промышленности и сектору услуг в США, опубликованные во время ночной сессии в США, показали обнадеживающие результаты и внушили надежду на то, что экономика сможет быстро оправиться от спада, показанного в первом квартале.

«По-видимому, доллар приходит в себя после пятничного разочарования, тем не менее, полную картину рынка мы увидим только во вторник, после того, как с пасхальных каникул вернутся европейские площадки», — пишут в своей аналитической записке экономисты BNP Paribas.



