Ужасы китайской экономики: никто не понимает, в чем причина спада

Вторая по объему экономика мира пугает экономистов своей статистикой. Объем средств, поступающих в китайскую экономику, в июле оказался самым низким за последние 6 лет, что лишь усилило опасения экспертов по поводу перспектив экономики Поднебесной во втором полугодии. И Народный банк Китая, и экономисты ожидали небольшого замедления в июле после очень сильных данных по финансированию в июне, однако статистика по новым кредитам и темпам роста денежной массы оказалась намного хуже ожиданий.



Индикатор TSF, который является наиболее полным показателем ликвидности в экономике, упал до 273,1 млрд юаней - минимум с 2008 г. Более того, эта цифра составляет всего лишь седьмую часть того, что мы видели в июне.



Обычно ЦБ Китая статистку не комментирует, тем более сразу после ее выхода, однако сегодня было сделано исключение. В Банке Китая поспешили успокоить рынки, заявив, что рост кредитования и финансирования все еще находится на приемлемых уровнях и регулятор не прибегал к изменению в монетарной политике. Вместе с тем, ЦБ признал замедление экономики и, в частности, отметил охлаждение на рынке недвижимости. Отдельно регулятор подчеркнул риски чрезмерного вливания денег в замедляющуюся экономику, поскольку это ведет к росту "плохих" кредитов. Кстати, количество этих самых "плохих" кредитов растет уже 11 кварталов подряд.

Вышедшие сегодня данные стали неприятным сюрпризом для многих. Так, например, в интервью Reuters свое удивление высказал экономист RBS в Гонконге Луи Куис: "Данные очень неожиданные, потому как нет никаких признаков ужесточения монетарной политики".



Объем новых кредитов, выданных китайскими банками в июле, оказался намного ниже ожиданий. Показатель составил всего 385,2 млрд юаней, при том, что в июне этот показатель находился на отметке 1,08 трлн юаней. Экономисты прогнозировали на июль 725 млрд юаней. Ранее в своем докладе Народный банк Китая отмечал, что будет поддерживать разумный рост банковского кредитования в рамках "тонкой настройки" экономики, однако такого провала, похоже, не ожидал даже сам регулятор. Хотя есть и объективные причины для предотвращения чрезмерного роста кредитования со стороны ЦБ. Дело в том, что на фоне замедления экономики большая часть кредитов Китая направляется на спекулятивные цели, а не на для развития бизнеса, как это должно быть. Несмотря на обилие статистики, сегодня из Поднебесной хороших новостей не поступало ни по одному из секторов.



После разочаровывающих данных по кредитам и состоянию ликвидности неожиданно плохие данные пришли и по промышленному производству. В июле оно в годовом выражении выросло всего на 9%.