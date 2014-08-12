GBP/USD: ниже дна тоже есть жизнь!

Сегодня британский фунт достиг двухмесячного минимума. Пара GBP/USD на утренних торгах в Европе плавно спикировала к уровню 1,6757, правда потом немного одумалась и чуть подняла голову до 1,6768. Общий спад за день составил 0,1%. Поддержка пары ожидается на отметке 1,6739, а сопротивление — на 1,6831.



Участники рынка ждут, когда будет опубликован доклад Банка Англии по инфляции и когда обновятся данные об экономическом росте в Британии в течение второго квартала.

А вот по отношению к евро фунт подрос на 0,21%, что совершенно немудрено: на фоне неутешительных немецких данных и общей геополитической мрачности евро сегодня падает по отношению, наверное, даже к монгольскому тугрику. Пара EUR/GBP сегодня удерживается на отметке 0,7957.