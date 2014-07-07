Цены фьючерсов на золото и серебро снова снижаются

Американские отчеты по занятости на прошлой неделе ослабили спрос на драгоценные металлы — фьючерсы на золото, серебро дешевеют.

Во время утренних европейских торгов на бирже Comex золото с поставкой в августе подешевело на 0,51% до уровня $1314,60 за тройскую унцию. Цены держатся в диапазоне между $1313,30 и $1321,70 за унцию.

Серебро с поставкой в сентябре снизилось в цене на 0,88% - до уровня $21,01 за тройскую унцию.

Индекс доллара, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других основных валют, вырос на 0,1% до 80,39 с 80,31 в пятницу. Укрепление курса доллара обычно сказывается на золоте, так как понижает его привлекательность в качестве альтернативного актива.

Медь с поставкой в сентябре опустилась в цене на 0,64% - до уровня $3,250 за фунт.