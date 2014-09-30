Руководители Apple продают свои акции. У Тима Кука осталось менее 1% акций

В сентябре топ-менеджеры корпорации Apple продали часть своих акций - всего на сумму около 143 млн долларов.

Гендиректор компании Тим Кук тоже продал более 348 тысяч акций на 35,25 млн долларов. Больше акций покупателям отдал вице-президент по маркетингу Фил Шиллер — почти 349 тысяч акций на 35,26 млн долларов, а финансовый директор Лука Маэстри - все принадлежащие ему бумаги компании в количестве 16,37 тысяч на 1,6 миллиона долларов.

Ценные бумаги подавали в период с 5 по 22 сентября, когда их стоимость достигла рекордного показателя в 103,74 доллара (2 сентября). Потом уже стоимость акций упала в четверг 24 сентября на 3,5% после сообщений о проблемах с обновлением iOS 8 и об инцидентах с деформацией iPhone 6 Plus. К концу недели акции, впрочем, отыграли часть падения.

Есть такой неприятный осадок у других инвесторов — мол, топ-менеджеры совершают такие крупные сделки в период важных анонсов (9 сентября представили два новых iPhone, а 17 сентября запустили iOS 8) и избавляются от акций в удобное время, используя имеющуюся у них информацию. Однако, по мнению BusinessWeek, продажа акций была запланирована заранее.

Сейчас гендиректору Apple Тиму Куку принадлежит менее 1% акций компании Apple — это около 950,7 тысяч. Ранее он уже продавал части своего пакета акций в 2010, 2011 и 2012 годах.

На закрытии торгов биржи Nasdaq в понедельника акции Apple стоили 100,11 доллара, а рыночная капитализация оценивалась в 603 миллиардов долларов.



