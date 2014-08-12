Трейдеры советуют покупать российские акции

Российский рынок за последние три торговые сессии показал внушительную динамику на фоне ослабления геополитической ситуации. Многие эксперты считают, что на покупке российских акций можно неплохо заработать, но отмечают, что риски все же нужно минимизировать.



CNBC приводит мнение некоторых участников рынка, которые с удовольствием покупают российские акции по текущим ценам.



"Я люблю делать ставку на российский рынок, потому что это уникальная ситуация, когда вы можете купить действительно дешевые акции только потому, что многие участники рынка панически их распродают", - рассказал Майкл Хоу, стратег Dash Financial. Однако господин Хоу сами акции не покупает, а использует опционы.



Эксперт советует покупать опционы "колл" на крупнейшей ETF, инвестирующий в российские акции: Market Vector Russia, также известный как RSX.



"Покупка опциона дает вам небольшое плечо, поэтому вы избегаете фактического риска покупки самих акций", - добавил Хоу. На самом деле, при покупке опциона инвестор может потерять всю уплаченную премию, но в данном случае Майкл Хоу имеет ввиду другое. Поскольку опцион - маржинальный инструмент, можно потратить небольшую сумму, при этом в случае успеха получить прибыль, аналогичную той, что принесла бы покупка акций в индексе, а потенциальные потери будут незначительны.



Стейти Гилбер, старший трейдер опционами компании Susquehanna, также согласен с таким подходом. "Если хотите ставить на Россию, думая, что на этом рынке наметился разворот, единственное, чтобы я посоветовал, - это опционы, - сказал Гилберт. - В России сейчас очень много непредсказуемых движений, различные потенциальные санкции и многое-многое другое, поэтому гораздо более комфортно использовать опционы". Майкл Хоу отмечает, что по параметру цена/прибыль российские бумаги выглядят фантастически дешево. Например, у американских акций показатель за последние три года вырос с 13,5 до 17,5, а у российских, наоборот, опустился до 5,5.



"Я знаю многих трейдеров, работающих на развивающихся рынках, и знаю, что не так много мест, где можно найти такие дешевые активы", - говорит Хоу. Он также отметил, что и сами опционы стоят не слишком дорого, если судить по показателю IV (ожидаемая волатильность).