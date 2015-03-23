Золото торгуется на уровне $1180 за унцию, оставаясь в минусе

В понедельник днем фьючерсы на золото торгуются на уровне $1180 за унцию, при этом цена на торгах остается в “красной» зоне. К 14:20 мск фьючерсы на золото стоили $1180,40 за унцию (-0,35%). На последнем закрытии цена была на уровне $1184,60.

С начала торгов сегодня унция золота подешевела на $4,2. Снижение котировок, по словам некоторых аналитиков, это следствие технической коррекции после трех сессий активных спекулятивных покупок золота. За эти дни золото подорожало на $36,4. Интерес к покупкам драгметалла пропал, когда в пятницу, 20 марта, его котировки достигли максимального значения за две недели - $1187,4 за унцию.

Кроме того, отрицательная динамика фьючерсов на золото сегодня обусловлена также заметным ослаблением спроса на золотые инвестслитки. И потому активы крупнейшего в мире держателя золота из индексного фонда SPDR Gold Trust к концу прошлой недели уменьшились на 5,37 т, упав до отметки 744,40 т.

Прежде привлекательные условия для открытия длинных позиций по золоту отмечались во вторник, 17 марта, когда котировки упали до минимума четырех с половиной месяцев - до $1141,6 за унцию. Скорее всего, золото сегодня поддержат на уровне $1175, а сопротивление будет на уровне $1189.