Когда прекратится анархия на рынке Forex?

На сегодняшний день рынок Forex — крупнейший рынок в мире. Ежедневно на нем торгуются приблизительно 5,3 трлн долларов США (согласно последним данным). При этом, несмотря на свои гигантские масштабы и режим работы 24/7, рынок этот не имеет единой глобальной регулирующей организации.

В отличие от валютных операций, торговля опционами и фьючерсами на Форексе опосредованно регулируется Комиссией по торговле фьючерсами в США (CFTC). За большую же часть валютной торговли на Форекс отвечают банки, которые, в свою очередь, находятся под жестким контролем ФРС США и Отделом Казначейства. Они обращают пристальное внимание на международный валютный рынок и постоянно пытаются отслеживать доказательства манипуляций, ликвидируя с рынков нечестных игроков.



В свете всего этого становится ясно:



надзор в этой сфере всё же необходим, чтобы сохранить целостность рынка и защитить инвесторов (как розничных, так и институциональных) от игроков, нечистых на руку и способных исказить картину рынка, вызывая волну банкротств. Недавние новости о предполагаемом введении узаконенных правил рынка Форекс заинтриговали мировое трейдерское сообщество. Однако до этого, судя по всему, еще далеко: регуляторы по всему миру тщательно исследуют это вопрос, однако как и когда осуществится постановка свободного валютного рынка под контроль — неизвестно.



Чем рискуют игроки



Для розничных игроков FX самый большой риск от отсутствия регулирования — это опасность попасть под прямое мошенничество или под незаконные сделки. Так, в период с 2001 по 2007 гг в США почти 26 000 трейдеров потеряли в общей сложности 460 млн долларов в валютных махинациях. Каждый такой случай — это личная финансовая катастрофа. Растущий уровень мошенничества на FX вынудил CFTC в 2008 г создать специальную рабочую группу и вводить жесткие инструкции (2010 г), чтобы хоть немного защитить частных трейдеров. Объемы торговли на Forex постоянно увеличиваются, растет доля спекулятивных сделок, приносящих прибыль за счет валютной торговли. Отдельные частные трейдеры рискуют огромными потерями за счет действий, например, фирм, занимающихся высокочастотной алгоритмизированной торговлей и усиливающей волатильность валютного рынка.

Зловредное лобби



Колебания валюты на рынке Форекс могут повлиять на кошелек любой страны (вспомните Джорджа Сороса, который однажды обвалил фунт стерлингов за какие-то несколько дней путем планомерных махинаций!). Традиционно считается, что функция «наведения порядка» и формирования основных денежных пулов Форекса — это прерогатива крупнейших банков и корпораций. Разумеется, им очень не хочется отдавать свое влияние каким бы то ни было контролирующим органам. Поэтому очень сильное лобби работает сейчас против создания «регулирующего зонтика» над FX, а картина регулирования этого рынка остается очень смешанной. Разница касается многих моментов, включая, например, размер кредитного плеча для частных трейдеров: в Европе и Британии оно не может быть выше 1:200, а Япония недавно снизила допустимый максимум с 1:50 до 1:25.

Преступление, которое невозможно наказать



В 2013 году, согласно данным финансовых органов Британии (например, FCA) и швейцарского Наблюдательного Совета финансовых рынков (FINMA), были доказаны случаи международных манипуляций на Форексе, которые можно было назвать полноправными злоупотреблениями. При всем том, непонятно до сих пор, будут ли регуляторы наказывать предполагаемых мошенников. В то время, как FINMA показывает, насколько широка и глубока была координация между заговорщиками из разных стран (причем буквально на уровне властей), FCA пытается заявить о планах относительно регулирующего «шатра» над Форексом и о том, что виновные должны быть наказаны. А вот каким образом они могут быть наказаны, согласно каким законодательным актам каких стран — можно долго дискутировать. Например, трудность для британского финансового регулятора состоит в том, что область контрактов на Форексе не подпадает под закон о Финансовых услугах и Рынках, поэтому под режим злоупотребления по этому закону она просто не подпадает.

Что ждет рынок Форекс?



До сих пор представители регуляторов и крупнейшие экономисты мира находятся в сомнениях относительно того, какую форму должно принять регулирование рынка Форекс и можно ли это осуществлять эффективно в глобальном масштабе. Понятно, что розничная частная торговля — это только верхушка айсберга Forex, только 5% от глобального оборота. Какие-либо контролирующие акты и органы отсутствуют в глобальном масштабе, и регуляторы крупнейших мировых экономик должны работать всё более и более согласованно друг с другом, чтобы у трейдерского сообщества рассеялось впечатление о том, что центробанки тянут резину в угоду транснациональным корпорациям и крупнейшим мировым банкам.