Америка открыла торги снижением индексов

В четверг вечером после запуска торгов на фондовых биржах США два из трех основных фондовых индексов падают - вслед за обвалом нефтяных цен. Однако пока индексу NASDAQ удается немного расти, продолжая тенденцию вчерашнего поведения после решений Федеральной резервной системы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фьючерсы на нефть марки WTI рухнули до $42,85 за баррель. К 17:58 мск индекс Dow Jones Industrial Average упал на 95,69 пункта до отметки 17979,50. Индекс Standard & Poor's 500 падает на 10,35 пунктов - до уровня 2082,15. NASDAQ Composite тем временем растет на 0,13% - до отметки 4989,52.

Акции Apple подорожали на 0,4%. Рыночная стоимость Exxon Mobil Corp и Chevron Corp снизилась на 1,2% и 1,6% соответственно вслед за падением цен на нефть. Котировки акций компании Transocean, которая специализируется на добыче шельфовой нефти, упали на 5%. Число буровых установок в США сократилось на прошлой неделе до 866.