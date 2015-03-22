Лучший совет начинающему инвестору от CNN-Money

Если инвестирование выглядит для вас чем-то непонятным, диким и запутанным, не волнуйтесь. Мы знаем, как помочь. На первый взгляд, во всех этих учебниках, новостях есть куча труднопроизносимых сокращений — типа DJIA или REIT. Они могут напугать начинающих инвесторов так сильно, что те захотят сказать "WTF?!". Но давайте мы проясним этот туман.

CNN-Money задал обычным американцам и экспертам с Уолл-стрит один и тот же простой вопрос: "Что бы вы сделали, если бы у вас была тысяча долларов на инвестиции?" Они все говорили одно и то же: надо знать свои возможности лучше, так же как и все эти акции и сокращения. "Есть много информации, которую вам предстоит узнать для себя, прежде чем вы начнете думать, «а куда бы вложить свои деньги?", - говорит Дуглас Вуд, 65-летний пенсионер из Каламазу, штат Мичиган.

Но есть четыре вопроса, на которые стоит ответить перед тем, как нажимать кнопку "купить".

1. Каковы ваши цели? Надо понять, чего вы хотите от этого конкретного вложения. Это как составление дорожной карты. Вы ведь не станете ездить по пересеченной местности, не установив заранее на свой смартфон хотя бы Google Maps? "Это может быть что угодно — если бы вы покупали дом, машину или начали откладывать деньги для колледжа. Главное здесь определиться, каковы ваши цели?" - говорит Эрни Сесилия, директор по инвестициям в Bryn Mawr Trust. Вы откладываете себе на пенсию? На дом? На колледж для детей? Определение цели вложения позволит определить, насколько рискованно вы можете обращаться с вашими деньгами.

2. Какие условия могу я получить? Ваш возраст - важный показатель, чтобы понять, какой риск вы сможете принять. Как говорят инвесторы и эксперты, чем вы моложе, тем больше рисков можно взять на себя. Возьмем к примеру 23-летнего Джастина Броссо. Он начал вкладывать свои сбережения в акции, когда ему было 15 лет, и ему было удобно рисковать в основном потому, что он был очень молод. Он сделал 250% прибыли на своих первых акциях, которые купил давным-давно. "Возраст был важным фактором для меня", - говорит Броссо. - "Я действительно не имел многого, чтобы потерять".

Другой пример — 65-летний пенсионер Дуглас Вуд, который стал инвестором только десять лет назад, но уже удвоил свой инвестпортфель. Но выйдя на пенсию, Вуд почувствовал необходимость консервативно управлять своими деньгами. "Я размышлял много раз: "Что я должен делать?", - говорит Вуд. Его совет: "Включиться в игру и учиться на ходу".

3. Каким будет ваш график? Сколько времени вы хотите провести, изучая акции, облигации, валюты, ETF, инвестиции в недвижимость? "Люди должны быть честными перед собой", - говорит Альберт Бреннер, директор по распределению активов в People's United Bank. Если вы заняты работой, учебой или детьми, индивидуальный выбор акций может показаться веселым занятием, но это, вероятно, не лучший выбор. Эксперты и инвесторы говорят, что занятым новичкам лучше обратить внимание на биржевые фонды (ETF), которые имеют широкий спектр акций, а иногда и весь рынок. Некоторые биржевые индексные фонды, такие как SPY ($205 за акцию), отслеживают S&P 500 - индекс 500 крупнейших американских брендов. Как правило, эти индексы резко не прыгают, как отдельные акции, и обычно растут на протяжении многих лет. SPY, к примеру, подрос почти на 80% за последние пять лет, потому что мы были на бычьем рынке. "Я очень настоятельно бы рекомендовал инвестировать в фонды", - говорит Джеймс Абате, управляющий директор Centre Asset Management.

С другой стороны, если вы готовы сделать свою домашнюю работу и хотите купить отдельные акции, присмотритесь к компаниям с громкими именами, которые также называют «голубыми фишками». Например, начните с Citi и GE, Apple или Cisco. Эти акции не гарантируют большие победы в этом году, но история показывает, что голубые фишки, как правило, более безопасные инвестиции, чем любые другие акции, выбранные «наугад».

4. Сколько надо потратить? Если вы вкладываетесь в фонд, отдельные акции или другие инвестиции, следите за платой. Например, некоторые фирмы берут $9.99 за операцию. Если у вас есть только $1000, чтобы инвестировать и вы хотите вложить их в несколько отдельных акций, вы можете просто пойти в одну или две компании. Зачем платить 10 раз комиссию в 10 различных компаний? Это съест ваши деньги. Собственный выбор компаний может занять больше времени, но это более дешевый вариант, чем если позволить кому-то управлять вашими деньгами. Управляющие фондами почти всегда берут больше сборов, чем вы потратили бы сами. После того, как вы сможете ответить на все эти вопросы, начинайте искать ваши варианты инвестирования. Удачи!