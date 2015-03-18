Обзор по рынку и прогноз на 18.03.2015

18 марта 2015 г.



Во вторник пара евро/доллар продолжила восходящую коррекцию, хотя и более сдержанными темпами. Отчасти это было вызвано недостаточно сильными данными по настроениям в деловой среде Германии от ZEW. Показатель вышел на уровне 54,8 против прогноза 58,9. Британский фунт так и не смог преодолеть отметку 1,4850, что вызвало довольно активные распродажи пары, которая к завершению дня снизилась к уровню 1,4747. Пара доллар/йена продолжила консолидацию в пределах диапазона 121,00 – 121,50. Достаточно сдержанная динамика пар обусловлена тем, что рынок готовится к ключевому событию недели – заседанию ФРС США по монетарной политике.

Сегодня еврозона не публикует значимых отчетов. Поэтому основные события начнут развиваться именно после того, как ФРС США огласит сопроводительное заявление к решению по монетарной политике. Рынок ждет, что из него исчезнет слово «терпеливый» применительно к позиции регулятора относительно повышения ставки. Если это произойдет, доллар может получить довольно мощный импульс к росту. Подобное изменение риторики будет восприниматься как демонстрация агрессивного настроя.

Великобритания сегодня публикует протокол последнего заседания МРС. Особых сюрпризов он, скорее всего, не принесет. С высокой долей вероятности можно предполагать, что все представители Комитета голосовали за неизменный курс монетарной политики. Соответственно, вероятность активной реакции фунта невысока. А вот на фоне агрессивных комментариев ФРС США пара вполне может продолжить снижение в район уровня 1,47 с дальнейшей целью на 1,46 в случае его прорыва.



Пара доллар/йена может получить шанс вырваться из установившегося диапазона. Американская экономика в последнее время подала достаточно сигналов, которые позволяли бы ждать более агрессивной риторики со стороны представителей регулятора. Это и более сильные данные по рынку труда, и рост индекса деловой активности в сфере услуг, и неплохие данные по выданным разрешениям на строительство. Таким образом, если рынок найдет намеки на возможное повышение ставки уже в июне, не исключен рост пары с первичной целью в районе уровня 122,00.

