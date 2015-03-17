Евро подрос, доллар затаился, иена спокойна, австралиец в депрессии

После слабых данных США и в преддверии заседания ФРС ралли доллара на этой неделе несколько затормозилось, и это помогло евро выкарабкаться из 12-летних минимумов. Сейчас пара EURUSD стабильна на уровне 1,0560 (на 8.33 мск), отскочив в течение американской и азиатской сессий от самого низкого уровня с 2003 года - $1,0457.

Однако на евро продолжается давление: ЕЦБ начал программу скупки облигаций, которую так давно ждали и которая рассчитана на 1 трлн евро. Во время ночной сессии в США вышли более слабые статистические данные, чем ожидалось: ниже прогнозов оказались цифры по обрабатывающей промышленности в США, объем промышленного производства и данные по рынку жилья. Это толкнуло вниз государственные долговые бумаги страны и охладило рвение доллара.

Трейдеры, в свою очередь, находятся в определенной нервозности перед заседанием ФРС по определению политики во вторник и среду. Напомним, растут ожидания того, что в своем заявлении Джанет Йеллен уже не будет употреблять слова «терпение». Это, в свою очередь, увеличит вероятность повышения ставки американского регулятора уже в июне этого года. Однако некоторые трейдеры предупреждают, что ФРС может сдержать усиление доллара и его потенциальное негативное влияние на экономику.

«Точкой, на которой все мы будем фокусироваться во время встречи FOMC, будет только одно слово - «терпение» или его отсутствие. Но текущее усиление доллара, которое является не только экономическим, но и политическим фактором, может также повлиять на решения регулятора. Этот фактор трейдерское сообщество тоже будет держать в уме», — говорит Юники Исикава, аналитик рынка в IG Securities (Токио).

Еще один фактор — как другие активы будут реагировать на события. «Главное — как отреагирует на заявление ФРС доходность казначейских бумаг. Даже если слово «терпение» будет удалено из риторики Йеллен, учет курса доллара и снижения цены на нефть может задержать повышение ставок до сентября», — говорит валютный трейдер большого японского банка. — «Вероятно, доходность начнет расти после изменения риторики и поддержит доллар, но ключевой момент — сможет ли она остаться повышенной даже если перспективы сдвинутся на начало осени».

Доллар чуть подрос против иены: USDJPY торгуется сейчас на уровне 121,40 ¥, застряв в относительно узком диапазоне. Несмотря на то, что Банк Японии завершил свою двухдневную встречу по вопросам монетарной политики, ничего нового не произошло, результат был ожидаемый, поэтому реакция рынка была очень сдержанная.

Осси упал сразу же после выхода «минуток» Резервного Банка Австралии, которые показали, что руководство регулятора Зеленого Континента оставляет за собой возможность дальнейшего снижения процентной ставки (в феврале он уже понизил ее до рекордно низкого уровня в 2,25%). AUDUSD сейчас торгуется на уровне 0,7631, австралиец потерял 0,13% на момент 8.46 мск.

Индекс доллара остался практически без изменений.