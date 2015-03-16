Эксперты: EUR/USD к концу месяца могут сравняться, а в торговле USD/JPY нет смысла

После того, как евро прикоснулся к 12-летним минимумам против доллара на азиатских торгах утром в понедельник (1,0457), к 10.46 мск он немного отыграл потери. Сейчас EURUSD торгуется на уровне 1,0533, что на 0,35% выше предыдущей сессии.

Впрочем, оптимизма на тему единой валюты испытывать не приходится, по словам большинства аналитиков. Учитывая сильно расходящиеся курсы денежно-кредитной политики в еврозоне и в США, евро рискует в скором времени сравняться с долларом в курсовых оценках.



ЕЦБ в начале этого месяца запустил программу количественного смягчения, чтобы сдержать дефляцию в еврозоне. Сейчас программа скупки облигаций находится в стадии реализации, поэтому единая валюта находится под сильным негативным давлением всю последнюю неделю. Мариту Уэда, директор FX Prime byGMO, комментирует ситуацию: «Нет никаких причин покупать сейчас евро. Единая валюта сейчас на грани того, чтобы стать одной из самых слабых мировых валют. Даже с сегодняшним небольшим отскоком, я ожидаю, что на пару будут давить продавцы», сказал Уэда, описывая мрачные краткосрочные перспективы для евро. Он сказал, что пара EURUSD может протестировать уровень паритета между валютами уже к концу марта.

Тем временем пара USDJPY несколько снизилась: по сравнению с 121,43 ¥ в пятницу вечером, сейчас она торгуется на уровне 121,20 ¥. И доллар, и иена в последние несколько недель остаются сильными, что делает торговлю на этой паре несколько бесцельной, говорилось сегодня в утренней записке JP Morgan. Но в последнюю декаду месяца доллар может вырасти в силу фиксации прибыли японских компаний.