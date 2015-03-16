Главный вопрос рынков: перестанет ли ФРС быть «терпеливой»?

Аналитики на Уолл-стрит любят говорить, что Федеральная резервная система «терпелива» в повышении процентных ставок. После финансового кризиса ФРС ввела практически нулевые процентные ставки и до сих пор не трогала их. Эти низкие ставки были основной движущей силой роста акций примерно на 200% с начала марта 2009 года, но период низких процентов вот-вот придет к концу. Вопрос лишь в том, когда это произойдет.

ФРС проводит очередное заседание во вторник-среду. Все внимание рынка будет приковано к одному - будет ли «удалено» одно критическое слово - «терпеливо» - из официального заявления о денежно-кредитной политике регулятора. Если это слово уберут, значит, ФРС готовится повысить процентные ставки в июне - немного раньше, чем многие ожидали.

Какой будет реакция рынка? Надо сказать, что фондовый рынок и так уже ведет себя нервно, так как инвесторы приспосабливаются к новому мировому порядку. Это одно — знать точно, что повышение ставок будет в такой-то момент. Другое дело, когда у вас только примерная дата — июнь, да и то сроки эти основаны только на догадках.

Пожалуй, момент для нового заявления ФРС не идеальный: три из последних шести дней индекс Dow падал. Некоторые говорят, что это последние такие «американские» горки на рынке и происходят они из-за того, что ФРС так и не дает достаточно ясные заявления о своих планах. "Эта неопределенность угнетает: рынок не знает точно, чего ждать от ФРС", - говорит Джон Канали, главный экономист из LPL Financial в Бостоне.

Это глупо, конечно, зацикливаться на одном слове, но рынки и правда могут сходить с ума, когда ФРС меняет свое заявление. Когда центральный банк добавил слово "терпеливый" в свое заявление о повышении процентной ставки 17 декабря, индекс Dow Jones показал один из лучших своих результатов в прошлом году. Тогда чиновники регулятора заявили, что ФРС может быть терпеливой перед началом нормализации денежно-кредитной политики". Это было расценено многими как признак того, что ФРС не будет повышать ставки в течение нескольких месяцев. Если ФРС сейчас уберет то слово и уже не будет "терпеливой", это сильно повлияет на настроение Уолл-стрит и многие рынки за рубежом. Вот одна из версий, кто выиграет, а кто проиграет от такого заявления.

Если ФРС изменит свою формулировку, это будет означать, что председатель ФРС Джанет Йеллен и члены комиссии уверены в здоровье экономики США. Повышение процентных ставок будет долгожданным действием ФРС для экономики. Все-таки пора бы уже дать людям, у которых остался хоть какой-то интерес к банкам, возможность заработать на своих вкладах. Но есть загвоздка: рост заработной платы идет все еще вяло во многих сферах, и потому есть опасения, что повышение ставок может больно ударить по будущему росту. И потому сейчас заработная плата — центральный сигнал для ФРС о том, когда повышать ставки.

Жесткий удар для корпоративной Америки - Уолл-стрит на самом деле очень боится повышения ставок, как подростки боятся полицейских. Бычьему рынку только-только исполнилось шесть лет (один из самых длинных в истории США) и эксперты считают, что повышение ставок закончит эпоху рекордных прибылей корпораций. Акции сейчас уже довольно дорогие, и многие инвесторы уверены, что рынок ждет коррекция в этом году (акции обвалятся на 10% или более). Повышение ставок ФРС может укротить рынки еще больше. На этой неделе стоит обратить внимание на то, как S&P 500 и другие рынки отреагируют в среду на слова Йеллен на пресс-конференции. Несмотря на ее монотонный голос, комментарии Йеллен почти всегда вызывают ажиотаж среди инвесторов.

Бросок за мир: процентные ставки в США влияют на все мировые рынки. Зарубежный рынок вырос, когда ФРС добавил то самое слово "терпеливый" в свое заявление в декабре. Японский индекс Nikkei, немецкий DAX, английский FTSE 100 поднялись более чем на 2% после объявления ФРС.

Повторимся, что если ФРС уберет это слово в среду и тем самым даст сильный сигнал о повышении процентной ставки, многие иностранные рынки могут сильно поколебаться. Также есть опасение, что повышение ставок может замедлить рост рынков на некоторое время, хотя это даже хорошо в конечном счете. Тем не менее, американские инвесторы неуклонно выводят деньги за границу, особенно в Европу и Азию. Ведь Европейский центральный банк запустил свою собственную программу стимулирования, которую инвесторы с удовольствием приветствовали. Но все же любой всплеск, скорее всего, будет недолгим. Не станет же ФРС нарочно разваливать экономику Соединенных Штатов?