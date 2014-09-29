Новое направление для Инвесторов на FOREX

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В связи с изменениями в сервисе СИГНАЛЫ, появилась новая возможность инвестирования ( изменения - отключение советников на демо-счетах из публичного списка ).
Схема такая:
Инвестор ищет прибыльный советник, работающий на ДЕМО-СЧЕТЕ.
Инвестор договаривается с автором советника о совместной деятельности.
Инвестор открывает реальный счет и передает его управление автору советника.
Автор устанавливает свой советник на этот РЕАЛЬНЫЙ счет, и публикует его в сервисе Сигналы под своим именем.
Преимущества для Инвестора: льготная работа прибыльного советника на своем счете.
Преимущества для Автора советника: возможность полноценной рекламы на сервисе Сигналы.
Возможные варианты для Инвестора: