Новое направление для Инвесторов на FOREX
Торговые идеи

Новое направление для Инвесторов на FOREX

29 сентября 2014, 08:00
Serqey Nikitin
Serqey Nikitin
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В связи с изменениями в сервисе СИГНАЛЫ, появилась новая возможность инвестирования  ( изменения - отключение советников на демо-счетах  из  публичного списка ).

Схема такая:

Инвестор ищет прибыльный советник, работающий на ДЕМО-СЧЕТЕ.

Инвестор договаривается с автором советника о совместной деятельности.

Инвестор открывает реальный счет и передает его управление автору советника.

Автор устанавливает свой советник на этот РЕАЛЬНЫЙ счет, и публикует его в сервисе Сигналы под своим именем.

 

Преимущества  для  Инвестора:  льготная  работа прибыльного советника на своем счете.

Преимущества  для  Автора  советника:  возможность полноценной рекламы на сервисе Сигналы.

 

Возможные варианты для Инвестора:

TrendDetector 5 PLUS

TrendDetector 5 PRO

TrendDetector 5 PROGNOZ

 

#инвестиции, инвестор, стратегия