Новое направление для Инвесторов на FOREX

В связи с изменениями в сервисе СИГНАЛЫ, появилась новая возможность инвестирования ( изменения - отключение советников на демо-счетах из публичного списка ).

Схема такая:

Инвестор ищет прибыльный советник, работающий на ДЕМО-СЧЕТЕ.

Инвестор договаривается с автором советника о совместной деятельности.

Инвестор открывает реальный счет и передает его управление автору советника.

Автор устанавливает свой советник на этот РЕАЛЬНЫЙ счет, и публикует его в сервисе Сигналы под своим именем.

Преимущества для Инвестора: льготная работа прибыльного советника на своем счете.

Преимущества для Автора советника: возможность полноценной рекламы на сервисе Сигналы.

Возможные варианты для Инвестора:

TrendDetector 5 PLUS

TrendDetector 5 PRO

TrendDetector 5 PROGNOZ