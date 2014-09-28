Трейдер-супергерой: он двигает японские рынки и получает прибыль миллиардами

Есть в Японии один человек, который известен интернету как CIS. Этот дейтрейдер потратил 1,7 трлн иен - примерно 17 миллиардов долларов на покупку японских акций в 2013 году, и сейчас говорит, что после уплаты налогов получил прибыль 6 млрд иен.



Кто же такой этот Таинственный трейдер? Предлагаю вам интересный материал от портала Bloomberg, специально переведенный и адаптированный для пользователей Блогов.



Сразу предупреждаю — текст очень сильно сокращен, т. к. в оригинале он выходил на семь страниц. Если захотите подробности — ссылка есть в источнике. В общем, давайте же разберемся, что за трейдер, о котором говорит вся Япония, Америка, а теперь еще и мы?



История начинается 4 февраля. Всего шесть минут прошло после первого звонка и десятки акций еще не начали продажи в Токио. Телекоммуникационный гигант SoftBank Corp. был среди тех, кто еще не сдвинулся с места. Цена акций снизилась на 5 процентов, потом еще больше, и до сих пор не было ни одного покупателя. Казалось бы, все происходит как обычно, 300 тыс. акций по 6714 иен - стоит чуть более 2 млрд иен, или почти 20 миллионов долларов, которые в этот момент торговались на рынке. Остальные покупатели ждали сигналов.

Человек, который «сделал» рынок для SoftBank, в то зимнее утро сидел в пижаме в спальне, заваленный комиксами. Он стоял, прислонившись к четырем экранам компьютеров и жевал морковку - чтобы успокоить желудок. Делать ставки на отскок было опасно, но он наблюдал за SoftBank и заметил, что тот потерял пятую часть своей стоимости в течение девяти дней, а торги на рынках США за ночь опустили акции еще ниже. Шансы, что цена скоро отскочит и пойдет вверх, были велики, по его расчетам. Он решил нажать на «спусковой крючок», открыв ордер и бамс! журнал Bloomberg Markets уже сообщит об этом в своем ноябрьском выпуске.

Полтора часа спустя он получил прибыль в 140,6 млн иен. На следующей торговле в одной видеоигре про чемпионов появился игрок, который представился CIS. 35-летний трейдер тогда рассказал, что он сделал 6 миллиардов иен (после уплаты налогов) на японских акциях в прошлом году.

За десять лет, начав с нуля, CIS накопил состояние, как он оценивает в настоящее время, больше 16 млрд иен. Он уже стал культовой фигурой для японских трейдеров, самоучек и профессионалов, которые гордятся, что работают на одном из самых сложных мировых рынках. Только малая часть его сверстники знаю его настоящее имя, но никто не видел, как он работает. Точно так же многие из его утверждений не могут быть проверены.

CIS хочет, чтобы люди знали, что он существует, но не хочет, чтобы они знали, кто он такой. Он всегда просит не называть его имени, он женат, имеет троих детей, и потому беспокоится о том, что за ним начнут следить или вымогать деньги.

Сейчас на японском рынке стало так много дейтрейдеров, что рынок больше не может игнорировать их, особенно когда они усиливают огромные ценовые колебания, говорит Дэвид Баран, со-исполнительный директор компании Symphony финансовых партнеров. "Я торгую японскими акциями в течение почти 30 лет и я прошел через периоды крайней волатильности, но я никогда не видел ничего подобного, что было в прошлом году", - говорит Баран.

Еще один такой случай произошел 8 декабря 2005 года, когда кто-то в Mizuho Securities Co. сделал очень дорогостоящую опечатку. Вместо того, чтобы продавать единую долю маленькой рекрутинговой компании под названием J-Com Co. за 610000 иен, Mizuho предложили 610 тысяч акций на 1 иене каждая. CIS увидели это, подумал, что это, должно было, ошибка, но спустя несколько минут уже был среди небольшого числа дейтрейдеров и инвесторов, которые набросились. CIS говорит, что купил тогда 3300 акций. К тому времени, пока во всем разобрались, квартальная прибыль Mizuho пропала и CIS стал, как он рассказывает, на 600 миллионов иен богаче.

В 2011 году CIS единственный раз появлялся на телевизионном экране в популярном шоу под названием Waratte Iitomo. Он пришел на съемочную площадку в маске и говорил через голосовой модулятор, чтобы поддержать свою анонимность.

"Кто ты?" - спросил ведущий. "Я человек, который сделал 10 миллиардов иен на дневной торговле", - ответил CIS, и толпа обезумела.

Обычный банкир мог не знать, кого он наблюдал по телевизору, но дневные трейдеры его узнали. "Этот парень звезда", - говорит Наоки Мураками, трейдер, который ведет блог под названием Murayan.

Есть еще много интересных историй из его торгового прошлого, можете почитать в оригинале. А в целом вывод простой — повезло трейдеру, попадается он на отличные акции и вовремя осуществляет сделки.