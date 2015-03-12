Прогноз Deutsche Bank: S&P 500 скоро упадет на 5-9%

Аналитики банка прогнозируют скорое снижение американского фондового индекса Standard & Poor's 500. По оценкам главного эксперта по акциям США Deutsche Bank Давида Бьянко, падение индекса может быть на 5-9%.

Причина проста и одновременно удивительна — это хорошие отчеты по рынку труда США, которые были обнародованы в прошлую пятницу и в течение недели будоражили все рынки. Те сильные данные укрепили уверенность инвесторов в том, что первое повышение процентных ставок ФРС произойдет в самое короткое время — многие уверены, что это произойдет уже в июне этого года.

По словам Бьянко, рост курса доллара к евро до максимума с 2003 года негативно скажется на темпах роста прибыли американских компаний. Напомним, что согласно тем отчетам министерства труда, число рабочих мест в США в феврале выросло на 295 тыс., а безработица упала до 5,5%.

"Сильный рост числа рабочих мест и падение безработицы, несмотря на по-прежнему слабые темпы роста ВВП, подтверждают, что повышение ставок Федрезервом на горизонте и, вероятно, еще больше укрепит доллар, - уверен аналитик банка. - Мы видим в краткосрочной перспективе риск снижения на 5-9%".

Он также сохраняет прогноз для значения S&P 500 на конец 2015 года на отметке 2150 пунктов. Это одна из самых низких оценок индекса среди всех аналитиков, которых опросило агентство Bloomberg. В среднем прогнозируют отметку в 2237 пунктов.