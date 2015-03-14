Перестаньте уже плакаться о ставках ФРС!

Уолл-стрит должна доверять председателю Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и перестать жаловаться. Это ведь не так трудно: смириться с тем, что ФРС поднимет ставки в этом году. Но многие инвесторы до сих пор ноют, что сидящая в ФРС Джанет Йеллен вдруг «вырубит свет» этому привычному бычьему рынку, которым мы наслаждались в течение последних шести лет. Прочь таких скептиков!

Сильный доллар помогает Main Street. Да, более высокие ставки могут означать, что доллар станет еще сильнее — и это одна из тех вещей, которая очень сильно беспокоит Уолл-стрит в последнее время, потому что может навредить корпоративным доходам. Но для обычного потребителя сильный доллар будет только хорошей новостью. Для него становится дешевле куда-то путешествовать, и кроме того снижаются цены на импортные товары.

"Если вы посмотрите на экономику США, там очень мало признаков слабости. В настоящее время все говорят о том, что сильный доллар на самом деле вредит экономике", - рассуждает Сэм Вардуэл, инвестиционный стратег из Pioneer Investments. Но вместо того, чтобы паниковать о том, что более высокие ставки собираются убить быка, внимание должно быть направлено не на реакцию Уолл-стрит, а на причины, по которым ФРС НАКОНЕЦ в состоянии повышать процентные ставки с почти нулевых уровней, на которых они застряли с декабря 2008 года.

Во-первых, это оздоровление экономики. Вся эта суета началась, потому что рынок понял — американская экономика выздоровела, особенно на рынке труда. Еще больше рабочих мест было создано в прошлом месяце, чем ждали, а уровень безработицы снизился до самого низкого уровня еще докризисных времен. Эти новости вызвали огромную распродажу в пятницу. Это недальновидно. Сильный рынок труда должен привести к более высоким уровням потребительских расходов, которые до сих пор являются движущей силой американской экономики. Вот почему Вардуэл считает, что потребительские акции - розничная торговля, автомобили и риэлторы - должны чувствовать себя хорошо в следующем году.

Конечно, заработная плата все еще низкая. Она выросла всего на 2% за последние 12 месяцев. Но есть признаки того, что в ближайшее время зарплата многих людей может подняться. По данным Survey, в январе этого года на рынке было немного больше вакансий, чем нанятых людей. И все большее число работников добровольно покидают свои рабочие места. Другими словами, люди, ищущие работу, находят ее, и начинают просить больше на собеседованиях и работать там, где могут получить повышение. "Компании не могут заполнить свои открытые позиции, и им придется платить больше, чтобы привлечь работников", - пишут аналитики исследовательской компании.

Более высокая заработная плата должна давать ФРС повод ощущать себя более уверенно, когда она соберется повышать процентные ставки. И люди начнут зарабатывать больше, что подтолкнет цены вверх до более нормального уровня инфляции.

Помните, что ФРС должна способствовать высокому уровню занятости и в то же время сохранять стабильность цен. Умеренная инфляция более предпочтительна, чем дефляция. Просто спросите об этом кого-нибудь в Европе или Японии.

Не стоит бояться повышения ставок. Рынок также, кажется, забывает две другие важные вещи о предстоящем повышении ставок. С одной стороны, маловероятно, что Йеллен собирается повторить ошибки своих предшественников и она не поднимет ставки слишком резко. Но не все ли равно, когда будет первое повышение - в июне или в сентябре? Скорее всего, первый шаг будет маленьким. Наверное, четверть процента. Ну половина, это максимум. Процентные ставки в итоге могут вырасти до 1-1,25% к концу 2015 года, к этому надо быть готовым.

И если учесть, насколько прозрачной стала работа ФРС под руководством Йеллен и ее бывшего босса Бена Бернанке, разве возможно даже для ФРС как-то удивить рынок? Каждое увеличение скорости, вероятно, будет заранее объявлено.

В конце концов, даже сами американцы обрадуются повышению ставок — ведь сейчас их сбережения в банках получают какой-то жалкий процент по депозиту в 0,44% (средняя ставка в банках, по данным Bankrate). Эта ситуация может улучшиться, когда ФРС поднимет ставки.

И поэтому Уолл-стрит придется привыкнуть к более высоким ставкам. Давайте смотреть правде в глаза. Они никогда не найдут тот самый «идеальный момент» для начала ужесточения политики ФРС. Рынок стал наркоманом ликвидности. Это пристрастие к легким деньгам появилось благодаря политике ФРС. И настало время положить конец всему этому.