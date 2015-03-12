Золото может пуститься в самое большое падение с 1998 года

Улучшения экономики США подрывает привлекательность золота в качестве актива-убежища и посылает инвесторов к активам с лучшими перспективами доходности, таким как облигации и акции. В среду вечером золото торговалось вблизи трехмесячного минимума после публикации хороших отчетов, когда сильный доллар резко снизил спрос на драгоценный металл. Это падение могло стать в четверг самым длинным за 17 лет.

Золото много потеряло в цене вчера, когда упало до отметки $1148,50 за унцию к 18:00 по мск, а утром было на уровне $1162,50. По данным Bloomberg, цена вообще падала до $1147,72 в среду, и это был самый низкий уровень с того момента, как американская валюта поднялась 1 декабря, а вообще очень близко по характеру к самому длинному падению в январе 1998 года.

Индекс Bloomberg Dollar Spot страдает больше всех на фоне спекуляций о том, что ФРС становится все ближе к повышению ставки, так как экономика США восстанавливается. Взлет валюты до максимумов произошел на этой неделе после доклада в пятницу о состоянии рынка труда в стране. Инвесторы сократили запасы в золоте уже во вторник.

"Когда мы увидели сильные отчеты по количеству рабочих мест, тем более что это было выше консенсус-прогноза, доллар просто сошел с ума и это действительно снизило цены на золото", - говорит Дэвид Леннокс, аналитик ресурса Fat Prophets в Сиднее. "Рынок говорит, что сейчас видно две силы, которые показывают результаты выше прогнозов, потому возможно, что процентные ставки скоро увеличат".

Политики, в свою очередь, придерживаются мнения, что лучше ужесточать условия раньше и более плавно, чем позже, но быстро. Так считает, к примеру, глава ФРБ Далласа Ричард Фишер. Федеральный комитет по открытым рынкам собирается провести встречу на следующей неделе.

Сегодня золото немного восстанавливается — к 10:55 по мск фьючерсы на золото торгуются на уровне $1161,70 (рост на 0,96% от уровня предыдущего закрытия $1150,60), по данным investing.com. Серебро с поставкой в мае также подросло — до отметки $15,608 за унцию, вчера его цена падала до $15,325.