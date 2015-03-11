Американские торги закрылись во вторник в плохом настроении

По итогам вчерашней сессии американские фондовые индексы упали на 1,7-1,9%. Падение Dow Jones Industrial Average на 1,85% стало максимальным за последние пять месяцев, пишет MarketWatch.

Отрицательная динамика рынка вызвана укреплением доллара — инвесторы все больше верят в повышение процентных ставок ФРС уже к середине этого года. А беспокойство рынка усиливает слабая статистика из Китая. Курс доллара в ходе торгов во вторник достиг максимума за 7,5 лет в паре с иеной, почти за 12 лет - в паре с евро, и также обновил рекорды по отношению к другим валютам. С начала года доллар подорожал против 14 из 16 основных мировых валют.

По мнению главы Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера, ФРС пора уже начать постепенно повышать ставки, пока есть положительная динамика на рынке труда США. Если долго откладывать, стране грозит рецессия.

Во вторник Dow Jones упал на 332,78 пункта (1,85%) - до отметки 17662,94, Standard & Poor's 500 упал на 35,27 пункта — до 2044,16, а Nasdaq Composite также снизился на 82,64 пункта - до отметки 4859,8. По итога торгов также снизились все десять отраслевых групп индекса S&P 500. Цена акций Apple Inc. снизилась на 2,1%, ценные бумаги Intel Corp. упали на 3,1%, Cisco Systems Inc. - на 2,4%. Бумаги компаний из финансовой сферы тоже снизились в цене: Wells Fargo & Co. - на 2,5%, Citigroup Inc. - на 3,3%, Goldman Sachs Group Inc. - на 2,8%, Berkshire Hathaway Inc. - на 2%.