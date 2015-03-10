Ужасный старт американских торгов: Dow упал на 203 пункта, Nasdaq — на 1,21%

Американские биржи снижаются после открытия на опасениях спада экономики Китая и на фоне сильного доллара. Фондовые индексы США резко снижаются, так как инвесторы продолжают бороться с перспективой ближайшего поднятия ФРС ставок. Плюс к этому на индексы давит недостаточно сильный доллар и возобновление падения нефтяных котировок.

Вскоре после открытия, к 17:00 по мск, на Уолл-стрит индекс Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite упали каждый примерно на 0,9% - Dow терял 203 пункта.

Слабость на европейских фондовых рынках, чему послужило резкое падение евро по отношению к доллару, как отмечается, также оказывает давление на американские рынки. Французский CAC 40 снизился на 1,3%, немецкий DAX - на 1,5%, в то время как британский FTSE 100 — на 1,6%.

Евро достиг 12-летнего минимума по отношению к доллару, упав до отметки в 1,073 евро за доллар. Падение стоимости евро продолжается после запуска программы покупки гособлигаций Европейским центральным банком в понедельник.

Почему? Американские транснациональные корпорации, у которых большая часть бизнеса в Европе, становятся менее конкурентоспособными, потому что цена американских товаров становится дороже. Если крупные американские компании будут продавать меньше товаров за границей, это будет еще одним негативным фактором для рынка акций США.

"Опасения по поводу растущего доллара и падающей нефти прижимают акции", - говорит финансовый менеджер Луи Навельер своим клиентам.

Сильные отчеты по занятости в США, опубликованные в пятницу, до сих пор влияют на настроения инвесторов, считает Wall Street. И Федеральная резервная система может изменить свое расписание, чтобы поднять процентные ставки раньше. Уолл-стрит теперь ожидает, что ФРС начнет повышать ставки уже в июне, на три с лишним месяца раньше, чем собиралась. Более низкие ставки, конечно, приводятся в качестве одной из главных движущих сил бычьего рынка, который начался шесть лет назад, в марта 2009 года.

Азиатские фондовые рынки сегодня тоже начали тонуть - Nikkei в Японии провалился на 0,7%, а гонконгский Hang Seng упал на 0,9%.