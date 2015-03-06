Британский ЦБ вовлечен в расследование манипуляций результатами его аукционов на денежном рынке

Банк Англии оказался вовлеченным в беспрецедентное уголовное расследование, касающееся возможной фальсификации результатов аукционов на денежном рынке, проводившихся британским ЦБ в период финкризиса в конце 2007 года и в 2008 году, пишет Financial Times.

Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office, SFO) Великобритании сообщило, что изучает материалы, переданные ему Банком Англии.

Впервые в 28-летней истории SFO в проводимое им расследование вовлечен британский ЦБ.

Наблюдательный совет Банка Англии в прошлом году обратился к известному британскому адвокату Энтони Грабинеру с просьбой выяснить, знал ли кто-либо из представителей ЦБ о попытках манипулирования результатами серии аукционов на денежном рынке, проводившихся Центробанком в период кризиса.

Результаты проведенного им расследования были переданы Банком Англии на изучение SFO.

В данный момент неясно, ведется ли расследование в отношения действий представителей британского ЦБ, либо в отношении внешних трейдеров, пишет FT.

В рамках собственного расследования Э.Грабинер провел беседы с 10 представителями банка. В частности, им рассматривались результаты аукционов, проводившихся Центробанком для поддержания функционирования рынка межбанковских кредитов, в период с конца 2007 года по 2008 год. Эти аукционы проводились еще до запуска Банкам Англии полномасштабной программы количественного смягчения в 2009 году.

В тот период времени Банк Англии проводил аукционы, в рамках которых ликвидность предоставлялась на различные сроки под залог широкого круга ценных бумаг, включая облигации, обеспеченные активами (ABS).

Явные попытки участников рынка манипулировать операциями Банка Англии на финрынках в период кризиса не в первый раз привлекают внимание регуляторов.

Так, Lloyds Banking Group (LONDON) Plc в прошлом году заплатил 218 млн фунтов стерлингов, чтобы урегулировать дело о манипулировании серией процентных ставок с регуляторами США и Великобритании. В рамках этого дела стало известно, что трейдеры банка пытались манипулировать и ставкой, использующейся для расчета комиссионных, которые финкомпании выплачивают центробанку по кредитной программе.

Помимо этого, бывший трейдер Credit Suisse был обвинен в попытках искусственно завышать цену определенных облигаций, которые ЦБ планировал приобрести в рамках программы выкупа бондов, реализовывавшейся Банком Англии в 2011 году.

В общей сложности шесть международных банков были обвинены регуляторами США, Великобритании и Швейцарии в том, что не смогли заметить манипуляций на валютном рынке с участием их трейдеров, и выплатили порядка $4,3 млрд.