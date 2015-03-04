Саудовская Аравия подняла цену на нефть для США и Азии

В последних сигналах с рынка Саудовская Аравия увидела признаки роста глобального спроса, в результате чего подняла свои официальные отпускные цены на поставки нефти в Азию и США. Цену на нефть для США королевство повысило на $ 1 за баррель, а для Азии — на $ 1,40 за баррель. На прошлой неделе министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими, который был инициатором отказа ОПЕК от снижения норм добычи нефти, заявил, что видит признаки роста спроса. Ветеран нефтяного рынка подчеркнул: он счастлив тому, что его политика оправдалась.



Чтобы замедлить сланцевый рост в США, необходимо, чтобы цена на нефть оставалась ниже 110 долларов за баррель, ведь именно высокая цена с 2011 по 2013 годы стала драйвером роста американской добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в день.

Однако многие члены ОПЕК из-за резкого снижения цен на нефть до 45 долларов за баррель оказались на грани полной катастрофы и столкнулись с огромными бюджетными дефицитами.

Трейдеры и аналитики скептически относятся к происходящему и утверждают, что еще слишком рано говорить об окончании ценовой войны: первая половина 2015 года все равно ознаменуется большим профицитом поставки. Продукция стран держится на стабильных отметках, и нет никаких признаков ослабления поставок на мировые рынки.