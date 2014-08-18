За грошами люди готовы лезть в глубокие колодцы: Макс Кайзер о плохих рынках облигаций

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Триллионы инвестиций выбрасываются в долговую «черную дыру» и приносят жалкие доходы. Рынок «мусорных» и «супермусорных» облигаций идет по маршруту финансовых пузырей. Золото пойдет вверх, если они лопнут.
Какие компании манипулируют рынками? Что ждёт Уолл-стрит и лондонский Сити? Ответы на эти и многие другие вопросы - в программе «Обзор Макса Кайзера».
Гость этого выпуска -
Иэн Фрейзер, автор книги «Уничтоженные
документы. Королевский банк Шотландии:
взгляд изнутри». Он расскажет о проведённом
расследовании преступной деятельности
руководства одного из крупнейших
британских коммерческих банков и об
участии в его деятельности государственных
структур.
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