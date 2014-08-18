За грошами люди готовы лезть в глубокие колодцы: Макс Кайзер о плохих рынках облигаций
Статистика

За грошами люди готовы лезть в глубокие колодцы: Макс Кайзер о плохих рынках облигаций

18 августа 2014, 10:00
Максим
Максим
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Триллионы инвестиций выбрасываются в долговую «черную дыру» и приносят жалкие доходы. Рынок «мусорных» и «супермусорных» облигаций идет по маршруту финансовых пузырей. Золото пойдет вверх, если они лопнут.

Какие компании манипулируют рынками? Что ждёт Уолл-стрит и лондонский Сити? Ответы на эти и многие другие вопросы - в программе «Обзор Макса Кайзера».

Гость этого выпуска - Иэн Фрейзер, автор книги «Уничтоженные документы. Королевский банк Шотландии: взгляд изнутри». Он расскажет о проведённом расследовании преступной деятельности руководства одного из крупнейших британских коммерческих банков и об участии в его деятельности государственных структур.

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#аналитика, видео, Макс Кайзер