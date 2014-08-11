На этой неделе евро не ждет ничего хорошего

Новая неделя принесет богатую волну статистики по еврозоне. К примеру, завтра выйдут немецкие данные по индексу экономических настроений от ZEW, и ожидается, что они будут существенно ослабленными. Это, в свою очередь, может спровоцировать падение евро.

В среду мы ждем показателя инфляции в Германии (индекса цен производителей). Если он, как и ожидается, останется на низком уровне, то сохранится угроза дефляции.



Самый важный блок статистики ожидается в четверг: ВВП в Германии и в еврозоне. Ожидается, что прирост ВВП значительно снизился во втором квартале. Индекс потребительских цен тоже не обещает положительной динамики, а европейская экономика стоит на краю дефляционной ямы.

Таким образом, аналитики дают самые что ни на есть негативнейшие прогнозы по евро. Есть все резоны предполагать, что пара EUR/USD уже сегодня протестирует уровень 1,3290, а незначительный подъем евро в конце прошлой недели был просто коррекционным отскоком.