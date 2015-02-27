Доллар подскочил на данных из США, но опять падает

Доллар взял передышку после вчерашнего прыжка к корзине основных валют. Индекс доллара упал на 0,2%, хотя вчера в один прекрасный момент доллар прыгнул вверх на благоприятных статистических данных в США.

Евро растет к доллару, но остался неподалеку от минимума за последний месяц: во время американской сессии он проседал до $1,1184. Сейчас (8.36 мск) пара EURUSD торгуется на отметке 1,1214. Единая валюта в течение февраля потеряла 0,6% после акробатического прыжка на 6,7% в январе, когда ЕЦБ обнародовал свою схему покупки облигаций (известную еще как количественное смягчение (QE).



“ЕЦБ будет ограничивать любой отскок по евро. Но мне кажется, что катализатор для следующего этапа понижения единой валюты придет со стороны доллара», — сказал Сим Сонг, форекс-стратег Банка Сингапура.

Данные, опубликованные в четверг, показали ,что индекс потребительских цен в США (без продовольствия и энергоносителей) вырос в январе на 0,2%. Это больше, чем ожидания рынка (0,1%), но если включить в индекс продовольствие и энергоносители, то из-за падения цен на нефть индекс потерял на 0,7%.

Заказы на товары длительного пользования в США выросли в январе на 2,8% , хотя эти оптимистичные данные были омрачены большим, чем ожидалось, ростом новых заявок на пособие по безработице.

«Люди увидели эти данные и почувствовали себя более комфортно. Вполне естественно, что они ожидают повышения процентной ставки в США и открывают длинные позиции по доллару», — говорит агентству Reuters Канео Огино, директор Global-info Co, валютной исследовательной фирмы в Токио. — «Скоро снижение доллара закончится, потому что очень многие попытаются воспользоваться его снижением как возможностью купить».

По отношению к иене доллар снизился до 119,16 ( — 0,2%), но остался выше внутридневного минимума.