Фьючерсы на золото дорожают в среду

Сегодня
золото подорожало на 1%, и сейчас, на
11.00 мск, апрельский фьючерс стоит 1209,70
долларов. Отскок от семинедельного
сессионного минимума произошел после
выступления Джанет Йеллен, в котором
была обещана «гибкость» в вопросе
повышения процентной ставки США. После
того, как руководитель ФРС не предоставила
рынкам четкого представления о том,
когда ФРС может увеличить ставку,
снизился доллар. На этом фоне ожидаемо
выросли котировки драгоценных металлов:
более, чем на 3% подскочило серебро, а
палладий дошел до уровня шестинедельного
максимума.
Цена на золото выросла еще и на фоне возвращения Китая с недельных новогодних каникул. Премия на Шанхайской золотой бирже выросла.
Хоуи Ли, инвестиционный аналитик в Philipp Futures, предупреждает инвесторов о том, что восторги преждевременны: «Не думаем, что это ралли будет устойчивым. Йеллен прямо указала на сильную американскую экономику, а это значит, что скоро ставку увеличат, и оптимизм по поводу золота не может быть большим». Ли видит в качестве начального уровня сопротивления для золота позицию в $1230, но предполагает, что уже до конца года металл может проверить отметку в $1100.