Фьючерсы на золото дорожают в среду

Сегодня золото подорожало на 1%, и сейчас, на 11.00 мск, апрельский фьючерс стоит 1209,70 долларов. Отскок от семинедельного сессионного минимума произошел после выступления Джанет Йеллен, в котором была обещана «гибкость» в вопросе повышения процентной ставки США. После того, как руководитель ФРС не предоставила рынкам четкого представления о том, когда ФРС может увеличить ставку, снизился доллар. На этом фоне ожидаемо выросли котировки драгоценных металлов: более, чем на 3% подскочило серебро, а палладий дошел до уровня шестинедельного максимума.



Цена на золото выросла еще и на фоне возвращения Китая с недельных новогодних каникул. Премия на Шанхайской золотой бирже выросла.

Хоуи Ли, инвестиционный аналитик в Philipp Futures, предупреждает инвесторов о том, что восторги преждевременны: «Не думаем, что это ралли будет устойчивым. Йеллен прямо указала на сильную американскую экономику, а это значит, что скоро ставку увеличат, и оптимизм по поводу золота не может быть большим». Ли видит в качестве начального уровня сопротивления для золота позицию в $1230, но предполагает, что уже до конца года металл может проверить отметку в $1100.