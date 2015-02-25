Джанет Йеллен сменила риторику с "терпеливой" на "гибкую"

Вчера,
выступая перед банковским комитетом
Сената, глава ФРС, Джанет Йеллен обещала,
что регулятор проявит гибкость при
выборе времени повышения базовой
процентной ставки. В отличие от прежних
выступлений, формулировка с «терпеливой»
сменилась на «гибкую», однако госпожа
Йеллен акцентировала на этом внимание
и предупредила, что смена риторики не
означает обязательного намерения ФРС
повысить ставку в ближайшее время. Она
подчеркнула, что новая формулировка
всего лишь отражает позитивные изменения
в состоянии экономики США и говорит о
том, что сюрпризы возможны на любом
ближайшем заседании.
Несмотря на то, что экономика явно прогрессирует, уровень безработицы все равно остается высоким, а инфляция никак не дотянет до целевых показателей, ведь потребительские цены в декабре снизились на 0,4% по сравнению с ноябрем. Прежде, чем поднимать ставку, ФРС должна удостовериться, что темпы инфляции приходят в норму.
К тому же, госпожу Йеллен беспокоит состояние мировой экономики в целом — рост мирового ВВП замедлился, поэтому для американской экономической системы все еще существуют внешние риски.