Джанет Йеллен сменила риторику с "терпеливой" на "гибкую"

Вчера, выступая перед банковским комитетом Сената, глава ФРС, Джанет Йеллен обещала, что регулятор проявит гибкость при выборе времени повышения базовой процентной ставки. В отличие от прежних выступлений, формулировка с «терпеливой» сменилась на «гибкую», однако госпожа Йеллен акцентировала на этом внимание и предупредила, что смена риторики не означает обязательного намерения ФРС повысить ставку в ближайшее время. Она подчеркнула, что новая формулировка всего лишь отражает позитивные изменения в состоянии экономики США и говорит о том, что сюрпризы возможны на любом ближайшем заседании.



Несмотря на то, что экономика явно прогрессирует, уровень безработицы все равно остается высоким, а инфляция никак не дотянет до целевых показателей, ведь потребительские цены в декабре снизились на 0,4% по сравнению с ноябрем. Прежде, чем поднимать ставку, ФРС должна удостовериться, что темпы инфляции приходят в норму.

К тому же, госпожу Йеллен беспокоит состояние мировой экономики в целом — рост мирового ВВП замедлился, поэтому для американской экономической системы все еще существуют внешние риски.