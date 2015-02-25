Доллар падает против основных валют

В среду доллар снижается против основных валют: на 10.00 мск USDJPY торгуется на 118,79 ¥, EURUSD – на 1,1349 $, GBPUSD – на 1,5478 $. Это произошло на спокойных заявлениях главы ФРС Джанет Йеллен. «Быки» по доллару, ожидавшие оглашения конкретных сроков повышения процентной ставки, разочаровались. Один из аналитиков Barclays в Сингапуре заявляет: «Понятно, что ФРС по-прежнему настроена на увеличение ставки, возможно, уже в середине этого года, Йеллен вряд ли даст конкретную оценку, когда именно это случится».

Экономист Mizuho Bank в Токио, Дайсуке Каракама, в интервью агентству Reuters отметил: «Последние заявления Йеллен были восприняты как более или менее голубиные. Но в марте из риторики ФРС будет наверняка удалено слово «терпение», и это будет означать, что пора снова покупать доллар».

Рост евро по отношению к доллару объясняется утверждением еврозоной плана греческих реформ.