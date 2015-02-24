Доллар растет к иене во вторник, на евро давит Греция

На состояние 8.14 мск доллар вырос по отношению к иене на 0,18% и сейчас пара USDJPY торгуется на уровне 119,01 ¥. Однако трейдеры опасаются делать слишком крупные ставки на американскую валюту, пока не услышат выступления Джанет Йеллен перед Конгрессом, которое начнется завтра.

Намерения главы ФРС привлекают дополнительное внимание после «минуток» январской встречи ФРС, опубликованных на прошлой неделе. В них инвесторы услышали слишком много «голубиных» ноток, и в результате доллар сдал позиции. Теперь рынки собираются очень внимательно слушать Йеллен завтра и пытаться понять, согласна ли она с такими спокойными нотками.



«Если ее сообщение по поводу повышения процентной ставки будет сложным и запутанным, это довольно чувствительно ударит по доллару. Но даже в этом случае мы не ожидаем серьезного краха американской валюты, потому что все говорит о том, что ставка все еще может быть повышенной», — комментирует ситуацию агентству Reuters Кэти Лин, управляющий директор BK Asset Management в своей сегодняшней записке для клиентов.

Евро стабилен во вторник: EURUSD торгуется сегодня на уровне 1,1337, прибавив 0,03%, EURJPY выросла на 0,21% до 134,95. На единую валюту давит ситуация с Грецией, которая опять пропустила дедлайн (на этот раз вчера) по предоставлению списка реформ, которые должна провести для выполнения условий расширения кредитной линии со стороны евросообщества. Теперь Афины должны предоставить список сегодня, во вторник.