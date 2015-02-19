Золото в четверг дорожает на фоне слабеющего доллара

Сегодня фьючерсы на золото с поставкой в апреле подорожали — инвесторы вновь уходят от слабеющего доллара в более привычный драгоценный металл-убежище. Американская валюта упала после публикации протокола последнего совещания ФРС, где было сказано, что регулятор не спешит рано поднимать процентные ставки.

К 14:53 по мск золото торговалось на уровне $1218,30 за тройскую унцию, а вчера закрылось на отметке в $1200,20 (по данным портала investing.com).

Чиновники ФРС боятся, что раннее повышение ставок может помешать восстановлению американской экономики — их слова подтверждает опубликованный вчера вечером протокол январского заседания.

"Рост золота после публикации протокола можно объяснить ослаблением опасений инвесторов, связанных с повышением ставок. Неизбежное повышение ставок неблагоприятно для золота, но решение ФРС проявить терпение принесло облегчение на рынок золота", - сказал аналитик из HSBC Джеймс Стил.

Инвесторы все еще внимательно следят за ситуацией в Греции, чье правительство сегодня попросило еврозону продлить кредитное соглашение, чтобы не остаться совсем без денег в ближайшие недели.

Серебро в это время торгуется на уровне $16,663 за унцию по сравнению с $16,265 на закрытии вчера.